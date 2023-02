Rasmus fik nej i Løvens Hule: Nu forventer han at sælge for 10 millioner

AALBORG:Investorerne i TV-programmet Løvens Hule var begejstrede for den serverede pighvar, men det var ikke nok til en investering i Rasmus Holdts virksomhed.

Udfordringerne var ifølge løverne for store.

Nordjyden sigtede efter en investering på 500.000 kroner for 15 procent af sin virksomhed Kystfisken, der sælger og leverer frisk fisk og skaldyr til døren gennem en webshop. Dermed værdisatte han iværksætteriet til den gode side af 3,3 millioner kroner.

Alle fem løver endte med at takke nej til en investering.

Begrundelserne bundede i alt fra ikke at være den store fiskespiser til at konkurrencen på markedet var for stor og de stigende råvarepriser.

Nu maner Rasmus Holdt eftertrykkeligt løvernes frygt til jorden.

For i perioden mellem TV-optagelserne til i dag har Rasmus Holdt og Kystfisken leveret en stor mængde fisk. Det seneste års salg har rundet tre millioner kroner - mere end en fordobling af året forinden.

Og de stigende råvarepriser har ikke taget en større del af salget, end at der er overskud på bundlinjen.

- Vi har helt klart modbevist løverne. Vi har valgt at dygtiggøre os inden for de bedste råvarer fra havet uden at tilbyde tilbehør, og det har vi haft succes med hos forbrugerne, siger Rasmus Holdt.

Rasmus Holdt har før haft succes med e-handel, og Kystfisken lader ikke til at blive nogen undtagelse. Arkivfoto: Claus Søndberg

Har fundet opskriften

I programmet fremhævede Jacob Risgaard sin tidligere investering i selskabet MrBeef, der er et online slagteri.

Den virksomhed slås fortsat med at finde "den helt rigtige opskrift", og derfor mente Coolshop-indehaveren ikke at have tid til et lignende projekt med samme udfordringer.

Med den seneste periodes resultater mener indehaveren af Kystfisken at have fundet sin opskrift på succes.

- Vi har knækket koden i et vist omfang. Men når det kommer til e-handel, skal opskriften til succes formes løbende. Det, der virkede i går, virker ikke nødvendigvis i dag. Vi optimerer hele tiden, og den strategi er altafgørende, siger Rasmus Holdt.

Sigter højere

Det er ikke første gang, at den 27-årige kaster sig ud i et erhvervseventyr.

Allerede i gymnasiet begyndte han gennem en webshop at sælge e-cigaretter, der dengang var et nyt produkt på markedet. Han rejste med erhvervseventyret til Malmø, men valgte sidenhen at blive købt ud og vende tilbage til Aalborg.

Dermed har indehaveren stor erfaring med at drive e-handel. Det var et tilfældigt besøg ved Hanstholm Havn, der spirrede idéen til en webshop med friskfanget fisk.

Rasmus Holdt forventer, at Kystfisken i løbet af i år vil omsætte for 10 millioner kroner.

- Folk vælger i stigende grad at prioritere sundhed og kvalitet i madlavningen. Det er fantastisk, at det går den vej, og det mærker jeg på den øgede interesse for friskfanget fisk, siger han.

En holdpræstation

I øjeblikket beskæftiger forretningen udelukkende indehaveren selv.

Alligevel taler Rasmus Holdt altid om et "vi". Det skyldes, at leverandørerne af fisk og leveringspartnerne spiller en afgørende rolle i Kystfiskens succes.

- Der er rigtig mange aktører, der er med til at håndtere vores leverancer, og derfor er succesen en holdpræstation. Leverandørerne har en ekspertise indenfor fisk, som ville tage mig år at opbygge, siger Rasmus Holdt.

I dag leverer Kystfisken til hele landet foruden ikke-brofaste øer. For at nå omsætningsmålet på 10 millioner kroner i 2023 sigter virksomheden efter at udbyde samme dag-levering i de største byer i Danmark.