Redning i sigte: Værn mod oversvømmelser i Limfjorden rykker nærmere

NORDJYLLAND:Et af Danmarks største klimatilpasnings-projekter, en indsnævring af Thyborøn Kanal, rykker tættere på. Projektet er på tegnebrættet, fordi man vil sikre Limfjorden mod oversvømmelser.

Ingeniørfirmaet Rambøll har netop vundet udbuddet om at designe en løsning i næste fase af projektet, der ventes at koste 700 millioner kroner.

Oversvømmelser i Limfjorden har gennem tiden ført til tab af store værdier i form af ramte kystbyer, ødelagte marker og oversvømmede sommerhusområder, hvor beboere har måtte evakueres.

En rapport fra Kystdirektoratet i 2012 viste, at Limfjordslandet vil blive ramt af flere og stigende oversvømmelser inden for de næste 100 år. Samtidig stod det klart, at tabene skal måles i milliarder - og derfor skitserede rapporten flere løsninger på, hvordan oversvømmelserne kan imødegås. Anbefalingen var at lave en indsnævring af Thyborøn Kanal, hvilket vil reducere den mængde vand, der bliver presset ind i Limfjorden i forbindelse med stormfloder.

Derfor er syv kommuner gået sammen om indsnævringen af Thyborøn Kanal til en bredde af blot 250 meter - og samtidig vil man uddybe sejlrenden fra 8 til 13 meter. Indsnævringen skal ske ved at forlænge henholdsvis høfde 59 ud for Thyborøn og høfde 72 på sydspidsen af Agger Tange med cirka en kilometer.

Sådan her planlægger man at anlægge to høfder ved Thyborøn Kanal. Høfderne skal sørge for, at der kommer mindre vand ind i Limfjorden ved storm fra vest. Illustration: Rambøll

Det er Lemvig Kommune, der har projektledelsen - mens de øvrige seks kommuner er Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Skive, Holstebro og Struer.

- Vi glæder os over, at den store fælles klimaløsning for hele den vestlige del af Limfjorden nu går ind i næste vigtige fase. Jeg er sikker på, at det er de helt rigtige kompetencer og dygtige eksperter, der har vundet opgaven med at løse denne samfundsmæssige vigtige opgave, siger Erik Flyvholm, borgmester i Lemvig Kommune i en pressemeddelelse.

Projektet er en del af det EU-støttede klimatilpasningsprojekt "Coast to Coast Climate Challenge".

Rambøll har nu et år til at udarbejde idéoplæg, dispositionsforslag, skitseprojekt og finansieringsmodeller, der skal skabe et optimalt og effektivt værn mod stormflod i hele den vestlige del af Limfjorden.

Når opgaven er afsluttet om et års tid, vil partnerskabet bag klimatilpasnings-projektet stå med et solidt grundlag for at arbejdere videre med projektets fremtidige realisering og finansiering.

Selv om kommunerne pressede på for at få staten til at løfte opgaven på baggrund af rapporten fra 2012, lykkedes det nemlig ikke i første omgang. De syv kommuner har dog selv taget affære ved at få lavet den rapport, hvor løsningen med indsnævringen af Thyborøn Kanal blev anbefalet.