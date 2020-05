Regeringen prioriterer 15 millioner til lokale nordjyske projekter

Regeringen har besluttet at prioritere 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper (LAG-grupper) i 2021. Det sker for andet år i træk efter en årrække med markante nedskæringer på området. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

For de lokale aktionsgrupper i Region Nordjylland betyder det helt konkret, at de efter årsskiftet får 15,4 millioner kroner til nye projekter på egnen.

Fordeling af LAG-midler Regeringen har prioriteret 93 millioner kroner til de lokale aktionsgrupper. De fordeles på følgende måde: Region Nordjylland - 15,4 millioner kroner Region Midtjylland - 17,8 millioner kroner Region Syddanmark - 24,2 millioner kroner Region Sjælland - 19,4 millioner kroner Region Hovedstaden - 4,8 millioner kroner Derudover er der til LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø 11,4 millioner kroner VIS MERE

Med LAG-midlerne får de lokale aktionsgrupper mulighed for at give borgere, virksomheder og foreninger en økonomisk håndsrækning til at udvikle det lokale erhvervsliv eller til at understøtte gode levevilkår i landdistrikterne og på småøerne.

I pressemeddelelsen siger erhvervsminister Simon Kollerup:

- De midler, vi prioriterer til de lokale aktionsgrupper, er virkelig vigtige for udviklingen i Danmarks landdistrikter. De skaber liv og aktivitet og er med til at fastholde arbejdspladser – også her i Nordjylland. Det er en vigtig prioritet for regeringen at skabe et sammenhængende Danmark, og her spiller LAG-midlerne en stor rolle.

I Region Nordjylland er der i alt fire lokale aktionsgrupper, der administrerer midlerne: LAG Jammerbugt Vesthimmerland, LAG Thy-Mors, LAG Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev og LAG Himmerland.

Dertil kommer LAG Småøerne og LAG Langeland, Læsø, Samsø, Ærø, der til sammen får ca. 11,4 millioner kroner, der også kan komme projekter i Region Nordjylland til gode.

Klar melding til de lokale aktionsgrupper

Ved allerede nu at give en klar udmelding om, hvilke midler der er til projekter i overgangsåret 2021, håber erhvervsministeren, at overgangen til den kommende programperiode bliver så smidig som mulig.

- Det er meget vigtigt for mig, at de lokale aktionsgrupper får at vide hvor mange penge, der er at gøre godt med til lokale projekter til næste år. For vi må ikke bremse virkelysten ude i landdistrikterne. Vi har løbende brug for ideerne fra ildsjælene og de lokale drivkræfter. Det er de lokale aktionsgrupper, der bedst kender de konkrete behov i deres nabolag, og derfor ved de også, hvor og hvordan der skal sættes ind.