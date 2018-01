Rekord-år for Aalborg Lufthavn

AALBORG: Selv om fremgangen i forhold til 2016 var minimal, blev 2017 det bedste år nogensinde for Aalborg Lufthavn. Helt nøjagtigt rejste 1.521.685 passagerer til og fra lufthavnen sidste år. Det er 671 flere end året før, svarende til en fremgang på 0,04 procent.

Året bød også på den bedste måned nogensinde for lufthavnen, nemlig september med 155.547 passagerer.

Det er udenrigsruterne, der skaber fremgangen. Her steg passagertallet sidste år med 14,3 procent til 420.241.

Indenrigstrafikken gik tilbage med 2,5 procent til 864.804 passagerer, mens chartertrafikken gik tilbage med 11,2 procent til 236.613 passagerer.

- Som helhed markerer 2017 sig som et rigtig godt år i Aalborg Lufthavn. Vigtigst af alt blev september den største måned nogensinde, men flere månedsrekorder er også at finde i det forgangne år - som for eksempel december, der blev den største december til dato med 107.212 passagerer. Ydermere har vi for andet år i træk fået en 7. plads blandt de mest anbefalede brands i Danmark - som den eneste regionale virksomhed i top-10, siger Aalborg Lufthavns direktør, Søren Svendsen.

- Den internationale trafik er inde i en rigtig god udvikling med nye ruter på programmet og eksisterende, der udvides. Det vidner 2017 i høj grad om, hvor vi har fået mere trafik til London med både Norwegian og Ryanair, fire daglige afgange hele året til Amsterdam med KLM og den nye Oslo-rute med SAS, der er kommet rigtig godt fra start, siger Søsren Svendsen.

- Der er udsigt til mere kapacitet på Oslo-ruten, hvor vi forventer et to-cifret væksttal i 2018. Endvidere forventes der stor vækst på Antalya-ruten og naturligvis på den nye sommerrute til Athen, oplyser Søren Svendsen.

Samlet set er der en lille tilbagegang i indenrigstrafikken på 2,5 procent - set i forhold til en stor fremgang i 2016. Resultatet skal ses i lyset af, at der sammenlagt har været knap 100 færre afgange på Aalborg-København i 2017. På den anden side har ruten til Bornholm haft stor medvind, med fyldte fly frem og tilbage mellem Aalborg og Rønne og ekstra indsatte afgange i efterårsferien og juleferien.

- Den nationale indenrigskampagne har skabt fornyet fokus på ruten til København, som forventes at få effekt i det nye år. Samtidig forventer vi, at afgiftsnedsættelsen i Københavns Lufthavn vil slå igennem på billetpriserne, siger Søren Svendsen.

Faldet i chartertrafikken passagerer i 2017 skyldes primært et stærkt reduceret charterprogram til Tyrkiet.