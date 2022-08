Rekord på rekord: Hirtshals Havn har kronede dage

HIRTSHALS: Lige knap 630.000 passagerer har været en tur igennem Hirtshals Havn i juli måned.

Skibe og færger har fragtet disse passagerer til og fra destinationer i Norge, Island og Færøerne - og det har de gjort i så stor stil, at Hirtshals Havn har slået rekord for både antal passagerer og antal personbiler.

Således har havnen håndteret over 190.000 personbiler i selvsamme juli måned. Det er en stigning på 12 procent siden juli 2019 på den anden side af corona-pandemien. Antallet af passagerer i juli 2022 er syv procent højere sammenlignet med samme måned for tre år siden.

Per Holm Nørgaard er meget tilfreds med udviklingen i antallet af passagerer og personbiler i Hirtshals Havn. Arkivfoto: Henrik Bo

Det glæder administrerende direktør for Hirtshals Havn, Per Holm Nørgaard.

- Det er voldsomme stigninger, vi har oplevet i juli, som blev den bedste nogensinde. Vi er utroligt glade for at kunne konstatere en så solid fremgang i både passagerer og personbiler. Det er tydeligt, at vi nu for alvor er på den anden side af coronapandemien.

- At vi har kunnet lykkedes med at få så mange passagerer og personbiler igennem havnen skyldes i høj grad en fantastisk indsats fra rederierne, som har formået at håndtere de mange tusinde passagerer uden problemer, siger han til Hirtshals Havns hjemmeside.

Han oplyser endvidere, at det første halvår af 2022 også har udmærket sig positivt sammenlignet med 2021. Eksempelvis ligger antallet af passagerer allerede 19 procent højere end i hele 2021.