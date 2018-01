Rekordår for Norwegian

SKANDINAVIEN: Luftfartsselskabet Norwegian fortsatte i 2017 sin aggressive ekspansion, og det kan ses på antallet af fløjne passagerer.

33,2 millioner passagerer rejste med lavprisselskabet sidste år. Det er rekord. Samtidig er det 3,8 millioner flere end sidste år, hvilket svarer til en fremgang på 13 procent.

Væksten er i høj grad et resultat af, at man har øget antallet af afgange. Selskabet har i den forbindelse øget rutenettet med 54 nye forbindelser og har samtidig taget 32 nye fly i brug.

Trods de mange nye ruter er det lykkedes at holde belægningsgraden nogenlunde intakt på 87,5 procent.

- Vores virksomhed i Skandinavien er stabilt god, og vi oplever, at langdistanceruterne og kortdistanceruterne supplerer hinanden godt. Det betyder, at vi bliver mere konkurrencedygtige, siger selskabets koncernchef, Bjørn Kjos, i en pressemeddelelse.

Norwegian har de senere år foruden ruter til og fra Skandinavien også ekspanderet i Spanien, hvor man har syv baser, der også betjener langdistanceruter til USA.

I 2016 lå SAS og Norwegian mere eller mindre lige, hvad angår passagertal. SAS bevarede dog lige præcis den skandinaviske førertrøje med 29,4 millioner passagerer mod Norwegians 29,3 millioner passagerer.

Om det er lykkedes for den norske opkomling at passere storebror for første gang nogensinde, ved vi først på onsdag, hvor SAS opgør trafiktal.

/ritzau/