Rekordmange klager over aflyste og forsinkede fly

- Over halvdelen af danskerne har på et tidspunkt oplevet, at flyet blev aflyst, forsinket mindst to timer, eller at de blev afvist, fordi flyet var overbooket.

- En ud af fire har kontaktet flyselskabet omkring problemer med forsinkelse, aflyst fly eller boardingafvisning. Ud af dem oplevede knap hver sjette, at de måtte kontakte flyselskabet flere gange for at få svar.

- Hver tiende har oplevet at få deres klage afvist, selv om de selv mente at være berettiget til kompensation.

- Hver tiende oplyser, at flyselskabet gav dem ret, men at det var svært at få dem til at udbetale kompensation.

Kilde: undersøgelse af forbrugernes flyrettigheder foretaget af Forbrugerrådet Tænk i 2019.

/ritzau fokus/