Rekordnovember i lufthavnen

AALBORG: Den store vækst i udenrigstrafikken fortsætter i Aalborg Lufthavn, og november 2017 blev derved den største november nogensinde i lufthavnens historie - med en fremgang på 4,2 procent i forhold til november 2016 og 3,3 procent, hvis man kigger på den seneste november-rekord i 2013.

Fremgangen sker på trods af en tilbagegang i charter- og indenrigstrafikken. Således rejste 119.210 passagerer til og fra lufthavnen i november 2017 mod 114.456 passagerer i november 2016.

I november 2017 var der fremgang i udenrigstrafikken på 54,8 procent. 33.732 passagerer fløj til og fra udlandet med rutefly i november 2017 i forhold til 21.796 passagerer i november 2016.

Der var en tilbagegang i indenrigstrafikken på 6,8 procent i november 2017. Således rejste 79.072 indenrigs i november 2017 mod 84.819 i samme måned sidste år.

Derudover var der i november 2017 6.406 chartergæster, der rejste til og fra Aalborg mod 7.841 rejsende i november 2016. Dette giver en samlet tilbagegang i chartertrafikken på 18,3 procent.

For nyligt offentliggjorde YouGov Brandindex deres nyeste rapport over de mest anbefalede brands i Danmark. For andet år i træk befinder Aalborg Lufthavn sig på en 7. plads iblandt mærker som Lego, Netflix og MobilePay.

- Vi er meget glade for, at Aalborg Lufthavn igen ligger på en 7. plads over de mest anbefalede brands i Danmark, og så som den eneste lokale virksomhed i top-10. Det er et kæmpe skulderklap til alle lufthavnens medarbejdere, der hver dag gør en stor indsats for at give passagererne en god start på rejsen, siger Søren Svendsen.