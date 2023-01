Rema 1000 lukkede: Nu har Coop købt ejendommen

VEJGAARD:Ejendommen har stået tom i over to år. Nu er der liv på vej i den igen.

Og det lugter igen af en dagligvarebutik.

I oktober 2020 lukkede Rema 1000 sin butik ved Vejgård Torv, som siden har stået ubrugt hen. Men nu har Coop Danmark købt ejendommen for 15,5 millioner kroner. Det fremgår af tinglysningen.

- Det er korrekt, at vi har købt den lukkede Rema 1000-ejendom, oplyser informationsdirektør i Coop Danmark, Jens Juul Nielsen.

Han siger, at Coop nu har indledt en dialog med Aalborg Kommune om udvikling af ejendommen og området. Herefter skal der laves lokalplan mv.

- Hvad vi præcist vil lave, vil vi vente med at fortælle, til vi er kommet lidt længere i dialogen med kommunen. Men vi ønsker at udvikle området til et mere aktivt og moderne sted i Vejgaard, siger Jens Juul Nielsen.

Derfor flyttede Rema 1000

Coop Danmark står bag SuperBrugsen, Dagli’Brugsen, Kvickly, Irma og Coop365discount.

Ejendommen, som dagligvarekoncernen har købt, ligger på adressen Vejgård Bymidte 8. Sælger af ejendommen er et selskab ejet af Allan Nørgaard, der er ejendomsmægler og indehaver af det kendte ejendomsmæglerfirma Thorkild Kristensen.

Da Rema 1000 i oktober 2020 fraflyttede ejendommen ved Vejgaard Torv, var det, fordi man indviede en spritny butik på Hadsundvej ikke så langt derfra.

Den gamle butik i Vejgaard var for slidt, for lille og for gemt, lød begrundelsen.

Ejendommen på Vejgård Bymidte 8 har en offentlig vurdering på 11,5 millioner kroner. Kun få meter derfra har Coop i forvejen en SuperBrugsen.