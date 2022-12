Rema 1000 melder ud: Opkøb påvirker ikke byggeplaner

VILSUND:Da Rema 1000 og Aldi fredag gik ud med nyheden om, at Aldi trækker sig ud af Danmark og sælger alle sine butikker til Rema 1000, har det muligvis sat tanker i gang hos en del thy- og morsingboer.

For som det efterhånden er kendt har Rema 1000 lige nu planer om ikke mindre end to nybyggerier i landsdelen, nemlig på Østerbakken i Thisted og på Åsvej i Vilsund.

Hvor butikken i Østerbakken bliver Rema-butik nummer to indenfor bygrænsen, opfylder butikken i Vilsund et mangeårigt ønske blandt indbyggerne om at få en dagligvareforretning til byen.

Men når Rema 1000 nu formentlig kommer til at overtage en Aldi-butik i Hanstholm og en på Simons Bakke, hvordan ser det så ud med de nuværende byggeplaner?

De ængstelige imidlertid slå koldt vand i blodet, for selv hvis opkøbet af Aldi-butikkerne bliver godkendt af konkurrencemyndighederne, så kommer det ikke til at influere på planerne om at bygge nye butikker i Vilsund eller på Østerbakken.

Det bekræfter kommunikationschef hos Rema 1000 Jonas Schrøder overfor Nordjyske.

Men præcis, hvordan planerne ser ud for de butikker, man nu vil overtage i Hanstholm og på Simons Bakke, holder dagligvarekoncernen endnu for sig selv.

I Vilsund opfører Rema 1000 1200 kvm butik og lager på den tidligere Hidrostal-grund lige ved rundkørslen midt i byen. Efter lidt indledende udfordringer i forhold til at få etableret til- og frakørsel til grunden, er arbejdet nu så fremskredent, at alle de eksisterende bygninger på grunden er fjernet, så der bliver plads til den ny butik, som efter planen skal åbne i 2023.

I Thisted på Østerbakken er projektet knap så langt fremme. Her har Rema 1000 dog allerede opkøbt et antal bygninger ned til rundkørslen i "Falck-krydset", hvor Fårtoftvej, Thylandsvej og Østerbakken mødes. Også her er der planer om at opføre 1200 kvm som skal stå klar i løbet af 2024.

Ud over butikken i Rosenkrantzgade i Thisted har Rema 1000 forretninger i Hurup og i Nykøbing.