Restaurant lukker med milliontab - en anden må tilføres penge

AALBORG:Der blev ikke nævnt noget om økonomiske kvaler i millionklassen, da ejerne bag Skagen Fiskerestaurant tidligere i år kunne meddele, at man lukker sin restaurant på Budolfi Plads i det centrale Aalborg.

Kun tre år nåede restauranten at have åbent.

Nu afslører et nyt regnskab, hvor meget ejerne har sat til på det mislykkede restauranteventyr.

Skagen Fiskerestaurant på Budolfi Plads havde sidste år et underskud på 2,3 millioner kroner. Det største underskud siden åbningen. Også de to forgangne år tabte restauranten penge.

- Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende, og som konsekvens heraf har ledelsen valgt at indstille driften, lyder det i regnskabet.

Dårlig timing

På de tre år, som restauranten nåede at holde åbent, led den et samlet underskud på næsten 3,5 millioner kroner.

Dermed blev den aldrig en god forretning for ejer Jesper C. Winter, som ellers havde brugt fem år på at planlægge den stort anlagte Aalborg-restaurant.

Manden bag Skagen Fiskerestaurant, Jesper Carl Winter. Foto: Henrik Bo

Uheldigvis for ham åbnede han restauranten, på cirka samme tidspunkt som coronakrisen ramte. Siden fulgte energikrise og tårnhøje råvarepriser.

- Men vi er altså hverken ved at lukke eller skære ned, sagde Jesper C. Winter til Nordjyske for bare et halvt år siden.

Det holdt ikke helt.

Planen med selskabet

Nu er lokalerne tømt. Den sidste friske fisk serveret.

Og tilbage står et selskab uden aktivitet.

Det er planen, at selskabet på et senere tidspunkt enten skal anvendes til et andet formål eller afvikles ved såkaldt frivillig likvidation. Det betyder i praksis, at alle selskabets aktiver sælges, og alle kreditorer betales.

Herefter vil selskabets ejere få udbetalt, hvad der måtte være tilbage.

Ifølge regnskabet har ejerne bag desuden tilført 4,1 millioner kroner for at holde hånden under selskabet, mens man finder ud af, hvad der skal ske med det.

Jesper Carl Winter Skagen Fiskerestaurant i hjembyen Skagen er ejet af Jesper Carl Winter

Han ejer også Skagen Distillery, Skagen Bageri ApS og Skagen Harbour Hotel samt Surdejsbageren i Aalborg

Sammen med Elias Grøftholdt, der er direktør i Jesper Carl Winters administrationsselskab, har han stiftet selskabet We Love Fish, hvor også erhvervsmanden Morten Bugge er kommet med som investor.

We Love Fish ejer:

Skagen Fiskerestaurant på Budolfi Plads i Aalborg (nu lukket)

Skagen Fiskerestaurant på Rooftop i Illum, København

Skagen Fiskerestaurant på Esplanaden, København

Skagen Fiskerestaurant på Akseltorv, Kolding VIS MERE

En anden kæmper også

Restauranten i Aalborg er ikke den eneste, som Jesper C. Winter har måttet slås økonomisk med. Faktisk udspiller der sig en lignende kamp i Skagen Fiskerestaurant på Esplanaden i København.

Her var der sidste år et underskud på 1 million kroner, viser et nyt regnskab. Derfor har ejerne måttet tilføre 1,2 millioner kroner for at genetablere egenkapitalen.

- Ledelsen finder årets resultat utilfredsstillende, men finder resultat forventeligt, da selskabet stadig er i opstartsfasen. Det er ledelsens overbevisning, at de gennem deres forretningskoncept vil kunne fortsætte driften et år efter balancedagen, skriver ledelsen i regnskabet.

Skagen Fiskerestaurant har også en restaurant på Illum Rooftop i København, i Kolding og i hjembyen Skagen.

Bag de udenbys fiskerestauranter – som der altså nu kun er tre af – står selskabet We Love Fish, der ejes af direktør i administrationsfirmaet Skagen Group ApS, Elias Grøftholdt, investor Morten Bugge og Jesper Carl Winter.