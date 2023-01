Restaurant med enestående udsigt lukker - men der er en plan

FREDERIKSHAVN:Udsigten er enestående fra restauranten, der er placeret på 9. etage i en silo på havnen - men den er nedslående for de medarbejdere, der netop har fået en opsigelse.

Frederikshavn Maritime Erhvervspark (FME) har således valgt at lukke restaurant Himmelhav, der er placeret med udsigt over vandet, havnen og byen i Kattegatsiloen.

- Vores kerneforretning er udlejning af lokaler - ikke drift af en selskabsrestaurant, forklarer direktøren i FME, Martin Pedersen.

Himmelhav lukker først 30. juni, så alle planlagte selskaber inden denne dato, vil blive gennemført.

Siloen på havnen har restaurant på niende etage. Arkivfoto: Peter Broen

De tre ansatte i restauranten er blevet opsagt.

- Og dem vil vi selvfølgelig forsøge at hjælpe videre, siger Martin Pedersen.

Tidligere har restauranten været lejet ud til andre restauratører - senest Snerlen.

- Men for otte år siden havde vi problemer med at finde en ny lejer, og så besluttede vi at prøve selv, siger direktøren, der ikke kan komme nærmere ind på, hvordan økonomien i restaurant-driften har været.

- Jeg tror, det bliver nemmere at leje den ud denne gang, fordi der er tale omfærre kvadratmeter i forhold til sidste gang, siger Martin Pedersen.