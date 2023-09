Nordjysk toprestaurant konkurs

AALBORG:Som den eneste restaurant i byen har de en plate for Guide Michelin.

Restaurant Tabu har i flere år høstet anerkendelse flere steder.

Nu er den ambitiøse gourmetrestaurant midt i Aalborg gået konkurs.

Det fremgår af en meddelelse i Statstidende og bekræftes af ejer Michael Miv Pedersen.

- Jeg er ærgerlig over, det ikke er lykkedes os ved egen hjælp at lukke det økonomiske efterslæb efter Covid-19. Opgaven med at skaffe den livsvigtige likviditet til brug for de fulde tilbagebetalinger af lånepakker, udskudte skatter og moms, har været for stor en mundfuld for en restaurant som vores, Restaurant TABU, skriver Michael Miv Pedersen i en pressemeddelelse, der er sendt ud torsdag middag.

Her oplyser han, at det er ham selv, der har begæret selskabet bag Tabu konkurs. Det skete 5. september.

Og at han har bedt om hjælp til at redde restauranten, der har været ramt af "svært stigende fødevarepriser og forbrugernes mere tilbageholdne holdning".

Men det er altså ikke lykkedes at redde virksomheden. Onsdag blev selskabet bag taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aarhus.

Michael Miv Pedersen skriver i pressemeddelelsen, at det er hans store håb, at Restaurant Tabu kan køres videre, med eller uden ham selv ved roret.

- Jeg har stadig masser af energi at give, samt en stor tro på konceptet bag Restaurant TABU. Forhåbentlig findes der en god og holdbar løsning til en fortsat drift af en restaurant med et nordjysk dogme. Den nærmeste fremtid vil vise, om jeg får muligheden for at puste ud, inden jeg skal i gang med en ny og spændende sæson med mine øvrige sæsonforretninger, Restaurant Glashuset i Lønstrup og V-Hav på Tranum Strand, lyder det i pressemeddelelsen.

Pengekassen var tom

Restauranten midt i Aalborg har det seneste år kæmpet med at tjene penge.

Spisestedet kom ud af 2022 med et underskud på 770.000 kroner, og samtidig var egenkapitalen negativ med mere end en halv million kroner.

Med andre ord var pengekassen tom.

Da regnskabet blev offentliggjort i sommer, var det ledelsens forventning, at man kunne få reetableret selskabskapitalen over de kommende et til tre år, og at der var likviditet og kreditfaciliteter til at køre videre det næste år.

Men opgaven med at tilbagebetale lånepakker, udskudte skatter og moms blev for stor en mundfuld for restauranten, skriver Michael Miv Pedersen.

- Det kombineret med svært stigende fødevarepriser, forbrugernes mere tilbageholdne holdning, har været de afgørende faktorer til, at jeg har bedt om hjælp til at se, om det er muligt at redde Restaurant TABU, således den kan køre videre i en anden form. En form der gør, det stadig er muligt at drive en rentabel restaurant med 100 procent afsæt i det nordjyske terroir, hav og himmel, nøjagtig som det var før Covid-19, skriver Michael Miv Pedersen.

Prisvindende kok

Michael Miv Pedersen overtog og genåbnede Restaurant Tabu tilbage i 2016, efter den tidligere ejer havde opgivet stedet med henvisning til, at den gastronomiske interesse i Aalborg ikke var stor nok.

Den 38-årige kok, der i flere år figurerede i TV2Nord-programmet "Miv og Møller", tog udfordringen op og serverede nordisk gourmetmad med lokale råvarer fra lokalerne i Vesterå.

I 2019 blev Tabu optaget i Michelin-guiden tilbage i 2019 med en "plate", der er en anbefaling af restauranten.

Michael Miv Pedersen blev i 2013 kåret som "Årets Kok" i Danmark. Ti år senere - i marts i år - gjorde han comeback i konkurrencen med en tredjeplads.

Sankthans slog han dørene op til en sommerversion af Restaurant Tabu i det gamle ishus ved Tranum Strand. Det skete med henvisning til, at der ikke er mange gourmetgæster i Aalborg i sommermånederne.

Michael Miv Pedersens øvrige spisesteder, Restaurant Glashuset i Lønstrup og Strandhotel Klitrosen - sidstnævnte drives i et partnerskab med mangemillionæren Villy Jæger- er ikke omfattet af konkursen.

Den 38-årige kok oplyser, at han ikke har yderligere kommentarer for nuværende.

Nordjyske arbejder på at få en kommentar fra kurator i konkursboet efter Restaurant Tabu.