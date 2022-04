Restaurant ved kysten kaster håndklædet i ringen: - Det er surt show

LØKKEN:De seneste fem år har Anja og Poul Raunsmed drevet restaurant og café nord for Løkken i Lyngby Mølle.

Spisestedet ligger tæt på kanten ved Vesterhavet, men nu er det også på vej ud over den økonomiske afgrund - parret har således netop oplyst på facebook, at der holdes åbent for sidste gang 9. april.

Nordjyske har været i kontakt med Poul Ransmed, der siger, at man på grund af selskabs-konstruktionen ikke havde mulighed for at søge corona-kompensation - og at man på den konto "mangler" 700.000 kroner.

- Det er surt show. Vi har knoklet i fem år, siger Poul Raunsmed, der ser en klokkeklar konkurs i horisonten - ifølge Ransmed har stedet således udskudte moms-betalinger og skattegæld på mere end en halv million kroner.

Foto: Henrik Louis

Han garanterer dog, at planlagte arrangementer - eksempelvis en lille håndfuld konfirmationer - nok skal blive holdt.

Hvordan kan du garantere det, hvis I er på vej til at gå konkurs?

- Enten laver vi det i et andet selskab, der så holder festen - eller også overtager andre restaurant-driften og festerne, siger Poul Raunsmed.

Restaurationsdriften sker i lejede lokale i komplekset Lyngby Mølle, som huser en række ferielejligheder.