Restaurationssalg.dk rykker ind i Nordjylland

TYLSTRUP:Virksomheden Restaurationssalg.dk er nu blevet landsdækkende - med seks kontorer fordelt over hele landet. I Nordjylland er det Stinus Juul, der er blevet den lokale mæglerpartner.

Stinus Juul har en baggrund med 16 år i restaurationsbranchen, hvoraf han i 10 år har været selvstændig restauratør - senest på Restaurant NerD i Frederikshavn.

Som mæglerpartner hos Restaurationssalg.dk driver han kontor fra Tylstrup, hvor han holder til på adressen Tylstrupparken 14.

Restaurationssalg.dk henvnder sig - måske ikke så overraskende - til folk, der ønsker at købe eller sælge en restaurationsvirksomhed - herunder caféer, hoteller og lignende. Restaurationssalg.dk har blot et år på bagen.

I en pressemeddelelse fra virksomheden siger ejeren Daniel Busch følgende:

- Jeg har selv 20 års erfaring som kok og restauratør, jeg har været tv-kok, vundet fornemme madpriser og jeg har skrevet kogebøger. Det er så én ting, men det vigtigste er, at jeg i dag står med et sindssygt stort netværk. Vi kender branchen ud og ind, og vi ved, hvad der rører sig. Dermed har vi kompetencen og de bedste muligheder for at matche køber og sælger i en god handel for begge parter.