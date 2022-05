Revisor sår tvivl om driften på kæmpefarm

NORDJYLLAND/UKRAINE:En kæmpe svinefarm i Ukraine med primært nordjyske ejere har måttet overkomme både svinepest, hackerangreb og nu en krig tæt på.

Og særligt sidstnævnte skaber så stor usikkerhed, at farmens revisor nu sår væsentlig tvivl om den fortsatte drift.

Det fremgår af et nyt regnskab fra Zythomir Holding, der har hovedsæde i Aars og en ejerkreds fra hovedsageligt Vesthimmerland og Thy.

Selskabet driver kæmpefarmen "Halychyna-Zahid" i det vestlige Ukraine med over 6000 hektar landbrugsjord, 250 ansatte og en årlig produktion på 200.000 slagtesvin.

Og farmen har de seneste år haft en omtumlet tilværelse. For tre år siden måtte hele svinebesætningen på 100.000 svin slås ned på grund af udbrud af den frygtede sygdom afrikansk svinepest.

Det kostede et voldsomt stort milliontab, fordi forsikringen langtfra dækkede det hele. Og da produktionen endelig var kommet helt op at køre igen - med undtagelse af eftervirkningerne fra et hackerangreb - valgte Rusland at invadere Ukraine.

Normaliseret drift

Det er netop usikkerheden forbundet med Ruslands invasion, som får revisor til at rejse tvivl om den fortsatte drift af Zythomir Holding.

Men adm. direktør Anders Gundersen maner til besindighed.

- Faktum er, at driften stort set er normaliseret. Vi kan få leverancer, og vi kan afsætte grise, og vi har et fornuftigt byttehold, siger Anders Gundersen til LandbrugsAvisen.

Den enorme svinefarm, "Halychyna-Zahid" ligger tæt på den polske grænse. Her producerer det danskejede selskab Zythomir Holding 200.000 slagtesvin om året. Hovedsædet ligger i Aars. Ledelsen i Ukraine er primært dansk. Foto: Google Maps.

Kæmpefarmen i det vestlige Ukraine er lige nu ikke påvirket af krigen i landet. Der har været russiske missilangreb på nogle ammunitions-depoter i nærheden, men ingen russiske tropper, og det er lykkedes at holde den danske ledelse på farmen.

At Zythomir Holding skulle være truet på sin eksistens, tyder intet heller på, når man ser det årsregnskab, som selskabet netop har offentliggjort.

Omsætningen blev næsten tredoblet til knap 140 millioner kroner, og for første gang i tre år var der overskud på bundlinjen – 15,3 millioner kroner.

Et tilfredsstillende resultat, konstaterer ledelsen.

Langt fra topformen

Selvom at Zythomir Holding har fået genopbygget sin farm og besætning ovenpå det voldsomme udbrud af svinepest, er selskabet fortsat et stykke fra sin tidligere topform.

Inden udbruddet af svinepest omsatte selskabet for over 200 millioner kroner årligt og havde en indtjening på den gode side af 60 millioner kroner.

Og situationen med Ruslands invasion af Ukraine er stadig usikker og vil kunne påvirke 2022-regnskabet negativt, fremgår det af regnskabet.

Ledelsen i Zythomir Holding forventer, at de væsentligste långivere giver tilsagn om udskydelse af renter og afdrag i 2022 i det ukrainske datterselskab samt tilsagn om yderligere kortfristede lån.

- På den baggrund vurderer ledelsen, at der med udgangspunkt i de nuværende forventninger til 2022 er tilstrækkeligt likviditet til driften i 2022, står der i en note i regnskabet.

En tilfældighed

Svinefarmen afsætter udelukkende på det ukrainske hjemmemarked, så at flytte produktionen til et andet land har ikke været på tale.

At farmen overhovedet ligger i det vestlige Ukraine, var i øvrigt lidt af en tilfældighed.

Da ejerne i sin tid besluttede sig for at prøve kræfter med storlandbrug i Ukraine, var de tæt på at etablere sig i den østlige del af landet.

Men netop her, 70 kilometer fra den polske grænse, fandt de det rette sted med god afstand til naboer og jord nok.

Egenkapitalen i Zythomir Holding var ved årsskiftet på 158 millioner kroner. Ejerkredsen har nu tre år i træk ikke trukket udbytte ud.

Udover adm. direktør Anders Gundersen består ejerkredsen i Zythomir Holding af blandt andre Jens Gundersen, der driver et landbrug i Giver ved Aars, samt svineproducent Henrik Munk fra Nors.

Ifølge selskabsregisteret har yderligere tre personer over fem procent aktieandel i selskabet. Det er tre landmænd fra henholdsvis Højslev ved Skive, Sunds ved Herning og Haderslev.