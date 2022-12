Revser Coop for at lukke den lokale brugs: - I svigter os

NØRHALNE:Meldingen om at COOP har varslet lukning af byens eneste dagligvarebutik, vækker harme hos Derek Damgaard, som er næstformand for butiksbestyrelsen i Dagli'Brugsen Nørhalne.

- Det er katastrofalt for Nørhalne, for brugsen er vigtig, hvis vi skal forsætte den positive udvikling, vi ser i forhold til bosætning, siger han.

2022 har på flere fronter været et udfordrende år. Udover stigende energipriser og inflation har brugsen lidt under problemer med den forhenværende daglige ledelse. Ifølge Derek Damgaard har det ført til manglende styring af lager og butik, overforbrug af personaletimer og manglende vedligeholdelse af inventaret.

Derfor havde Dagli'Brugsen i starten af juli besøg af repræsentanter fra COOP's regionale ledelse for at få lavet en handlingsplan, der kunne løse butikkens udfordringer.

Derek Damgaard er næstformand i Dagli'Brugsens bestyrelse. Her er han i færd med at hænge de cirka 80 julesokker op, som børn i Nørhalne har afleveret i butikken i håb om at julemanden putter noget i sokken. Privatfoto

18. juli blev Svend Nymann ansat som daglig leder, og sammen med de frivillige i bestyrelsen er det lykkedes at få butikken på ret køl igen.

- Det har krævet en stor frivillig indsats, hvor vi blandt andet har haft fokus på den daglige drift og ressourceforbrug, og omsætningen er på vej tilbage på trods af inflation, siger Derek Damgaard.

I 2019 var der en nettoomsætning på knap 17 millioner, og i år forventes en omsætning på godt 20 millioner kroner.

- Der er stor opbakning til brugsen, og det er afgørende for byens udvikling, at vi har en indkøbsmulighed i byen.

Alligevel vælger COOP at lukke butikken, og dermed mister byen ikke kun sin lokale købmand, men også apotek og postbutik.

- Vi må konstatere, at COOP ikke vil tage et lokalt medansvar alvorligt, som de ellers angiver i deres værdigrundlag, siger Derek Damgaard.

- Vi ønsker at fortsætte samarbejdet omkring vores lokale brugs, men vi mangler lydhørhed fra COOP's side. Vi føler ikke, at vi har kunnet trænge igennem til COOP's direktion, og vi tvivler på, om den øverste ledelse reelt ved, at både butikken og byen er i en meget positiv udvikling og hvilket potentiale, der er her, siger han.

Bestyrelsen er kommet med flere udviklingsforslag for at ruste butikken til fremtiden, blandt andet om energioptimeringer. Men hidtil har det, ifølge Derek Damgaard, været for døve øren.

- Vi kan se, at COOP velvilligt poster penge i alt lige fra forsikringer og energiforsyning til bankvirksomhed, men ikke vil investere i den lokale forretning.

Beklager situationen

Ifølge kædedirektør Torben Andersen er COOP af den overbevisning, at det ikke er muligt at skabe en bæredygtig butik i Nørhalne selv med den nuværende positive tilflytning til byen.

- Nettoomsætningen indeholder salg af brændstof, men vi kigger på salget af dagligvarer, og vi lavede et negativt bundresultat sidste år. Hvis vi ser på det underskud, vi kommer til at lave i år, tror vi ikke på, at det forbedrer sig til næste år. Samtidig står vi overfor store investeringer, og derfor kan vi desværre ikke se, at vi kan komme til at skabe en positiv drift, siger Torben Andersen.

Butiksbestyrelsen mener, at I svigter jeres lokale medansvar - gør I det?

- Jeg vil vende den om og sige, at vi slås for alle 290 Dagli'Brugser, og vi lukker så få butikker som overhovedet muligt, fordi vi ved, at det har stor betydning lokalt, siger Torben Andersen, der beklager, hvis bestyrelsen sidder tilbage med en følelse af manglende lydhørhed.

- Jeg kan godt forstå, at det er et hårdt slag, og at det betyder meget for byen. Jeg har kæmperespekt for, hvordan bestyrelsen er rykket sammen og har fået rettet op på nogle ting. Vi kan også se, at det har hjulpet, men det er desværre ikke tilstrækkeligt til, at vi tror på en fremtidig drift, siger han.

I alt har COOP på landsplan bebudet lukning af 12 Dagli’Brugser – herunder to i Nordjylland.