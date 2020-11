Rigspolitiets slagteplan: Seks punkter afgør hvor hurtigt

NORDJYLLAND:Det er Rigspolitiet, der står i spidsen for at udarbejde den plan, der skal gøre det af med de sidste to millioner levende mink, der lige nu befinder sig i Nordjylland samt de øvrige mink, der skal aflives i hele Danmark. I alt 17 millioner mink skal dø.

- Det er en tung og trist opgave, men den skal løses og den skal løses hurtigt. Hastigheden er afgørende, siger Thorkild Fogde, chef for Rigspolitiet.

De seneste døgn har Rigspolitiet i samarbejde med SSI, Forsvaret, fødevaremyndighederne, beredskabet og minkavlerne arbejdet hårdt på at få aflivningsplanen gjort helt køreklar. Det er bare ikke så let. Følgende punkter skal der være styr på først:

De seks punkter

1. Det nødvendige mandskab.

2. Tilstrækkeligt med værnemidler til håndtering af smittede besætninger.

3. Plan for bortskaffelse af de døde dyr.

4. Plan for destruktion af de døde dyr.

5. Overblik over hvor meget og hvilket materiel, der skal bruges.

6. Den mest effektive (hurtigste aflivningsmetode).

Så hurtigt går det

Rigspolitichefen tør ikke svare på, hvor hurtigt opgaven kan løses, men vil gøre alt for, at det sker indenfor de fire uger, hvor kommunegrænserne i syv nordjyske kommuner, indtil nu bør krydses så lidt som muligt af kommunernes indbyggere af hensyn til risiko for smittespredning.

Hidtil har cirka 100 rumænske minkarbejdere aflivet mink i Nordjylland, fordi de har erfaring på området. Det antal rækker ikke længere.

- Måske sætter vi også militæret, politiet eller private til at hjælpe med aflivningen. Vi udelukker intet, siger Thorkild Fogde

Alt er i spil

Aflivningsmetoden har hidtil været indfangning af dyrene ved håndkraft i burene (med risiko for at blive bidt) og aflivning i containere. Det er måske ikke det mest effektive.

- Vi overvejer lige nu alternative aflivningsmetoder. Alt er i spil. At skyde dem ville gå for langsomt. Vi overvejer at gasse hele sektioner af gangen i stedet for at hive hver mink ud individuelt. Det er vi i dialog med branchen om, siger Thorkild Fogde.

Myndighederne har før håndteret husdyrsygdomme, blandt andet med mund- og klovsyge. Faciliteter til aflivning af mink er også til stede.

Problemet denne gang er det voldsomme antal og at de coronasyge mink smitter mennesker.

- Det her scenarie er dobbelt op. Det er både en erhvervsøkonomisk og en menneskelig katastrofe. Så vi skal have smitten fjernet hurtigst muligt, så livet kan vende tilbage til normalen, siger Thorkild Fogde