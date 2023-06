Risgaard dropper firma efter halvandet år

NORDJYLLAND:De fik fem gange nej i "Løvens Hule".

Alligevel endte Jacob Risgaard - stik imod TV-programmets regler - at løbe efter iværksætterduoen Trine Damborg og Camilla-Julie Skov Hansen ud af studiet.

Efter nogle følelsesmæssige overvejelser besluttede han sig for at investere 100.000 kroner for 10 procent af deres smykkevirksomhed Sorelle.

Nu er den fælles rejse dog slut.

I cvr-registret fremgår det, at Jacob Risgaard har afhændet sine 10 procent af ejerskabet og dermed forladt virksomheden.

Det bekræfter løven også overfor Finans.

En uregelmæssig investering

I TV-programmet "Løvens Hule" fløj Jacob Risgaard op af stolen for at fange Sorelle-stifterne, der var på vej ud.

Udenfor TV-studiet forklarede han dem, at han ikke var enige med de andre løvers vurdering af dem og Sorelle.

- Det eneste, som I mangler, er det sidste lille kick. Så derfor er jeg nødt til at sende jer herfra med det, som I bad om, og så vil jeg godt prøve at se, om jeg kan hjælpe jer med det, jeg kan, sagde Jacob Risgaard i TV-programmet i januar 2022.

- Det er med hjertet det her. De har fået deres 100.000 for 10 procent og en storebror til at passe på dem, forklarede han overfor sine medløver i TV-studiet.

Ikke tjent penge på dem

Sorelle tabte sidste år 1,4 millioner kroner.

Investeringen i smykkevirksomheden foretog han med hjertet mere end hjernen. Derfor var det aldrig planen at tjene penge på investeringen.

Prisen for overdragelsen af de 10 procent af Sorelle er hemmeligholdt. Men Jacob Risgaard bekræfter overfor Finans, at han og investeringsselskabet Coolgroup ikke har tjent penge på at være med på rejsen.

- Det har været en fryd at arbejde sammen med Sorelle, hvor vi har gjort, hvad vi kunne for dem som angelinvestor, hvilket altid er vores udgangspunkt for de investeringer, vi går ind i. Nu er det tid til, at der skal nye kræfter ind der kan hjælpe dem videre på deres rejse,« skriver Jacob Risgaard i et skiftligt svar til Finans.