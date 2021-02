Risgaard trækker sig fra nordjysk virksomhed

HJØRRING:Jacob Risgaard, kendt fra DR-programmet Løvens Hule, er trådt ud af den nordjyske robotvirksomhed Turf Tank ApS.

Turf Tank har base i Hjørring, og har siden 2014 producerer robotter, der kan opstrege baner til mange typer af sportsgrene - lige fra fodbold, til løbebaner og baseball.

Jacob Risgaard trådte ind i virksomheden i 2017, og har eget en tredjedel af virksomheden.

Den har han nu solgt til de øvrige ejere, Johnny Laursen, kendt som stifter af Bilbasen, og Mikkel Klitgaard Jacobsen, direktør i Aalborg-virksomheden Carsoe A/S, som dermed kommer til at eje 50 procent af Turf Tank hver.

Jacob Risgaard kalder det et naturligt skridt efter fire år i ejerkredsen.

- Efterhånden som Turf Tank fortjener at vokse, skal der også være nogle folk i ejerkredsen, som har tid til at give den gas. Jeg har jo rigtig mange forretninger, som alle er i vækst, så ud fra den betragtning synes jeg, at det var det rigtige valg at give plads til dem, der kunne bruge allerflest kræfter derinde.

- Og så er det jo heller ikke unaturligt, når man har været med i ejerkredsen i fire år, at man tager et stik hjem på den, siger Jacob Risgaard til NORDJYSKE.