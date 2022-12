Roberts opslag gik viralt: Nu har han fået sin længe ventede julegave

AABYBRO:I november stod Robert Østergaard Harlyk i en ikke uvant position for landets tømrerlærlinge.

Ligesom mange af sine kollegaer ledte han med alt sin iver efter en læreplads. Efter at han rundhåndet havde delt ud af sin ansøgning og banket på over 25 døre, tyede han til det sociale medie Facebook.

Hans opråb om hjælp er blevet delt mere end 3.100 gange, og nu har det endelig kastet en læreplads af sig.

- Jeg har fået en læreplads hos Tømrerfirmaet Jonas Rødbro i Pandrup, fortæller den 21-årige aabybrogenser.

Aftalen kom i stand, efter at indehaveren Jonas Rødbro så tømrerlærlingens opslag på Facebook. Allerede om mandagen efter at have delt sit åbne lærepladsopslag sad Robert Østergaard Harlyk på kontoret hos tømrerfirmaet for at snakke tingene igennem. En uge senere underskrev han de officielle papirer.

Selvom aftalen kom relativt hurtigt i stand, nåede uvisheden at ramme lærlingen.

- Jeg har godt kunne mærke på mig selv, at det har sat sig i kroppen, når man ikke ved, hvor ens fremtid ligger, eller hvordan den ser ud, siger Robert Østergaard Harlyk.

Robert Østergaard Harlyk er langt fra den eneste, der har gået rundt i uvished om sin fremtid. Arkivfoto: Claus Søndberg

Står ikke alene

Den følelse står han næppe alene med.

Flere i nordjydens klasse fra Techcollege i Aalborg stod i samme situation, og rygtet om, at lærepladserne var svære at få fat på, havde spredt sig mellem tømreraspiranterne.

Der er nemlig for få lærepladser, når man er tømrerlærling.

Hvert år begynder flere elever deres lærlingetid i skolepraktikken i skoleoplæringscenter i stedet for hos en tømrermester. Således var der i februar 2022 - på Skoleoplæringscenter i Nørresundby - 32 tømrerlærlinge, der endnu ikke havde fået en læreplads.

Robert Østergaard Harlyk er en af omtrent 60 tømrerelever på grundforløbet på Techcollege i Aalborg.

Selvom de fleste på hans årgang efterhånden har fundet deres læreplads, er der fortsat enkelte af hans klassekammerater, der nu står til at begynde deres lærlingetid i skolepraktikken.

- Vi har et godt sammenhold, så hver gang vi andre hører om eller spotter en åben læreplads, er vi hurtige til at få sendt den information videre til vores klassekammerater. På den måde kan vi hjælpe hinanden, siger Robert Østergaard Harlyk.

Ville aldrig give op

Alternativet til en læreplads er uddannelsesstedets skoleoplæring. Her fortsætter eleverne deres uddannelsesgang med at bygge, reparere og vedligeholde forskellige projekter for blandt andet Techcollege og foreninger.

Selvom arbejdstiderne, arbejdsgangene og forholdene er som på et hvilket som helst andet værksted, er det dog som oftest ikke førsteprioriteten hos tømrerlærlingene. Heller ikke hos Robert Østergaard Harlyk.

Hans interesse for tømrerfaget opstod efter nordjyden havde aftjent sin værnepligt. Hen mod slutningen blev han ramt af en forstuvet fod, hvilket har sat en foreløbig stopper for karrieren i Forsvaret, som han endnu ikke har endegyldigt opgivet.

Derfor kunne man som udefrakommende få den tanke, at tømrerlærlingen ville kvitte tømrerfaget for at søge andre veje, hvis uddannelsesforløbet skulle fortsætte som skolepraktik.

Arkivfoto: Claus Søndberg

Det har dog aldrig været i spil, fortæller Robert Østergaard Harlyk.

- Jeg vil gerne gennemføre uddannelsen, nu hvor jeg har påbegyndt den. Uanset hvordan det skulle forløbe, siger han.

Nu har nordjyden fået vished for, hvordan fremtiden ser ud og kan derfor træde ind i det nye år med ro i maven. Robert Østergaard Harlyk begynder på sin læreplads 12. januar 2023.