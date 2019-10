Robot tager slæbet, når blodet skal frem: Nu har den fået en pris

NORDJYLLAND:Aalborg Universitetshospital kan bryste sig af at have den bedste robot- og automatiseringsløsning i Danmark.

DIRA Automatiseringsprisen 2019 er gået til Klinisk Biokemisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital for en opfindelse, hospitalet har udviklet sammen med teknologivirksomhederne Intelligent Systems i Hadsund og LT Automation i Aalborg.

DIRA står for ”Danish Industrial Robot Association” og er et netværk for danske virksomheder og vidensinstitutioner, der er interesserede i robotteknologi og automatisering.

Hospitalet har udviklet ”Den intelligente Forsendelseskasse”. Det betyder, at fra det øjeblik ens læge har taget en blodprøve, begynder en længere rejse for den lille beholder med blodet i. Blodprøvens rejse foregår i den intelligente forsendelseskasse, som har indbygget temperaturovervågning og sporbarhed.

Når blodprøven ankommer til analyse på Klinisk Biokemisk Afdeling (KBA), bliver den automatisk pakket ud og håndteret af robotløsningen, så bioanalytikerne slipper for ensidigt gentaget arbejde (EGA.

Med Den intelligente Forsendelseskasse er det lykkedes at skabe større sikkerhed omkring blodprøver og de analyser, som gennemføres. Det betyder, at der bliver større patientsikkerhed og tryghed i forbindelse med diagnosticering.

Potentialet for årets robotopfindelse er stort: Alene i Danmark udtages der i almen praksis over 21 mio. blodprøver om året til forsendelse til biokemiske afdelinger med henblik på analyse – og tallet stiger med ca. syv procent om året. Alle disse prøver håndteres i dag manuelt. Bortset fra i Aalborg, hvor løsningen i starten af 2019 blev sat i drift.

De to andre finalister var i øvrigt også nordjyske. Det var Hav Line - for sin nye fabrik i Hirtshals til håndtering og pakning af laks. Og det var Leth Beton i Bested - for sin robotløsning til slibning af terrazzotrapper.jl