Ros til flyselskab - trods aflysning

NORDJYLLAND: I en tid hvor kritikken hagler ned over Norwegian for selskabets problemer med aflyste afgange og ikke mindst for håndteringen - eller måske snarere manglen på samme - af de strandede passagerer, kommer her en positiv beretning om en nordjysk familie, der blev ramt af en aflyst flyafgang.

Denne gang handler det ikke om Norwegian, men om et af de gode gamle linjeselskaber - Air France.

- Selvfølgelig er det da træls, når man står i en fremmed lufthavn og ikke kan komme hjem som planlagt, men vi synes, at vi har fået en fair behandling af Air France. Jeg ved godt, at det er det, de skal, men at det sker hurtigt og uden problemer eller bortforklaringer var en positiv oplevelse, lyder det fra Jørgen Broen der sammen med hustruen Tove bor sydvest for Skovsgård i Vendsyssel.

- Efter en dejlig ferie med vores to børnebørn, Silja og Gustav, i Lissabon og på Azorerne, skulle vi søndag 9. juli tilbage til Danmark, fortæller han.

Hjemturen bestod af tre etaper, først fra Ponta Delgada på Azorerne til Lissabon med SATA, derefter med med Air France fra Lissabon til Paris og igen med Air France fra Paris til Billund.

Flyet var aflyst

Uden problemer nåede familien til Paris ved 19.30-tiden. Efter landingen tændte Jørgen Broen for telefonen og kunne se, at flyet til Billund var aflyst, og at familien var ombooket til næste dag kl. 7.10 til København.

- Vi fandt Air France-disken og fik udleveret vouchers til et hotel ikke langt fra lufthavnen samt en voucher på 15 Euro hver til at spise for i lufthavnen, fortæller han.

Næste dag morgen gik flyet planmæssigt til København, og derefter skulle familien med bus til Billund, som man nåede ved 13-tiden.

Beklagelse og vejledning

- Jeg fik en mail fra Air France, hvor de beklagede aflysningen og gjorde opmærksom på, at jeg kunne være berettiget til kompensation. I mailen var et link til et skema, der skulle udfyldes. Om tirsdagen satte jeg mig til pc’en og udfyldte fire skemaer, et for hver af os. Jeg havde mulighed for at vælge enten en voucher på 350 Euro til en senere rejse med Air France eller 250 Euro kontant, fortæller Jørgen Broen .

- Jeg forventede at der nu ville gå lang tid inden en afgørelse, men allerede om onsdagen kom den første mail med bekræftelse på, at jeg vil få udbetalt 250 Euro inden for de næste 21 dage. Om torsdag kom den anden mail og fredag den tredje. Så her i skrivende stund mangler kun én, og den er jeg da sikker på kommer i begyndelsen af næste uge.

Jørgen Broen fortæller, at det er helt bevidst, at han altid vælger et af de "gamle" flyselskaber, når familien skal afsted. For det virker som om, de er bedre til at håndtere tingene, når det går galt.

- Vi kunne ikke drømme om at vælge et lavprisselskab. Det giver alt for ofte problemer og i den sidste ende er det ikke altid billigt, siger han og peger på den stribe gebyrer, der som regel dukker op, når man er ved at bestille en billet med et lavprisselskab. Gebyr for at have en kuffert med, gebyr for at få et bestemt sæde, gebyr for forplejning undervejs og gebyr for at komme forrest i køen ved check-in.