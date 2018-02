Royal Arctic og Aalborg Havn opgiver forhandlinger

AALBORG: Forhåbningerne om, at Royal Arctic Line (RAL) fortsat vil besejle Aalborg Havn (AH) efter udløbet af den eksisterende aftale i 2022 hænger tilsyneladende i en tynd tråd.

I en pressemeddelelse udsendt fredag fastslår Aalborg Havn, at forhandlingerne, der blev indledt 5. oktober 2017, er stoppet, og at man nu henholder sig til den gældende aftale.

"Begge parter var på daværende tidspunkt (5. oktober) enige om at genoptage samtalerne med intention om at beskrive et scenarie, hvor AH er fleksibel i forhold til den eksisterende aftale, imod at RAL garanterer Aalborg havn besejling frem til 2025. Parterne var også enige om i fællesskab at arbejde for at udvide antallet af containere ind og ud af Aalborg havn frem imod 2022.

Forhandlingsoplægget skulle afleveres til behandling i de to selskabers bestyrelser senest 1. februar 2018.

Siden 5. oktober 2017 har der været afholdt adskillige forhandlingsmøder både personligt og via Skype. Og derudover har der løbende været intensiv skriftlig korrespondance mellem parterne.

Forhandlingsmandatet er nu udløbet. AH har i den afsluttende fase tilbudt RAL at fortsætte forhandlingerne baseret på en hensigtserklæring om etableringen af en ny aftale, der stemmer overens med ovenstående. Dette har RAL afvist. AH har i processen fremlagt adskillige forskellige modeller og forslag - og forsøgt at imødekomme Royal Arctic Line på væsentlige punkter. Blandt andet har AH tilbudt RAL en kraftig reduktion i de godsmængder, som skal gennem Aalborg havn mod en garanti om regelmæssig besejling af Aalborg havn frem til 2025. En løsning, som på en balanceret måde ville tilgodese såvel RALs ønsker som hensynet til det meget store antal grønlandske og danske virksomheder, som er geografisk placeret i Nordjylland. Beklageligvis har RAL ikke ønsket at forhandle videre herom.

Som en følge heraf vil den gældende basishavnsaftale imellem RAL og AH udgøre grundlaget for Grønlandstrafikken mellem Danmark og Grønland frem til udgangen af 2022. RAL vil således i denne periode være forpligtet til at håndtere mindst 75 procent af godset via Aalborg havn samt operere containerterminalen i Aalborg.

AH beklager, at der ikke har været muligt at etablere et reelt og konstruktivt forhandlingsforløb."

Så vidt altså pressemeddelelsen fra Aalborg Havn.

Også Royal Arctic Line har udsendt en pressemeddelelse med overskriften "Royal Arctic Line og Aalborg Havn fortsætter dialogen".

Teksten bekræfter dog, at forhandlingerne for nuværende er brudt sammen:

"Royal Arctic Line og Aalborg Havn har siden et møde den 5. oktober 2017 mellem formandskaberne arbejdet på en rammeaftale om ændringer til basishavnsaftalen. Royal Arctic Line har ønsket at se en tilpasning af samarbejdet i lyset af udviklingen og forandringerne i handelsmønstre, og de muligheder for Grønland disse forandringer afstedkommer.

Trods positiv og konstruktiv dialog er det ikke lykkedes for parterne at opnå enighed om en rammeaftale for de videre forhandlinger. Royal Arctic Line beklager at man ikke kunne blive enige om en rammeaftale, men dette medfører ikke nogen ændringer i forhold til rederiets handlingsplaner og strategi.

- Den videre dialog, som vi absolut tror på er vejen frem, må afgøre om man på et senere tidspunkt kan opnå enighed om en fælles køreplan for de nødvendige forhandlinger, siger Verner Hammeken, administrerende direktør i Royal Arctic Line."

Konflikten udspringer af, at RAL i juni 2017 offentliggjorde, at man ville flytte sine aktiviteter til Aarhus Havn "så hurtigt som muligt".