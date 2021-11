Rumænere arbejdede for 30 kroner i timen på restaurant i Aalborg

HIRTSHALS / AALBORG: - Vi blev behandlet som slaver. Vi betød intet for dem. Men vi var desperate, siger Sebi Mihail om de måneder, hvor han og to andre rumænere arbejdede på Restaurant Sanya i Aalborg.

Oplevelsen har givet ham ar på sjælen - og hænderne.

Sebi er 31 år og fra Rumænien. Han bor i en trang lejlighed i centrum af Hirtshals med sine to jævnaldrende kammerater. Gaden er gravet op, men de har ingen bil, så det er lige meget, og i dag arbejder alle tre på fiskefabrikken, der ligger i gåafstand.

Lejligheden har to små værelser med to enkeltsenge i hver. Gamle tæpper og slidte møbler, der ligner noget fra genbrugspladsen, præger lejligheden, der også har et lille køkken uden plads til spisebord. Det står i den lige så lille stue. Dagens ret er kyllingefilet og pasta.

Hænder i friture