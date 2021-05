Russer spionerede mod Aalborg-firma - her er dommen

AALBORG:En 36-årig herboende russisk statsborger blev mandag ved Retten i Aalborg idømt tre års fængsel for spionage mod Aalborg-firmaet SerEnergy, der producerer avancerede og miljørigtige brændselsceller.

Efter afsoning af straffen skal han udvises af Danmark for altid, bestemte retten.

Russeren har været varetægtsfængslet siden juli 2020, men først i december fortalte anklagemyndigheden offentligheden om sagen.

Manden er dømt for at have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste. Det skal være sket mod betaling.

- Chokerende

Han var i et års tid ansat hos SerEnergy i Aalborg.

- Det er chokerende, at en tidligere ansat bliver tiltalt i en så alvorlig sag, og at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage, skrev SerEnergy på sin webside, da sagen kom frem.

Ellers er det ikke mange detaljer, der er offentliggjort. Retssagen i Aalborg er foregået bag lukkede døre.

En enig domsmandsret fandt manden skyldig i at indsamle oplysninger fra SerEnergy samt fra DTU/Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

Ankede straks

Manden nægtede sig skyldig og ankede straks dommen til frifindelse eller en mildere straf, oplyser hans forsvarer, Michael Juul Eriksen.

Hvornår sagen kommer for landsretten, er uvist.

Anklager Jakob Balsgaard sagde efter dommen:

- Vi er tilfredse med, at russeren er fundet skyldig, og at han har fået en mærkbar straf.

Straffen var på det niveau, anklagemyndigheden havde krævet.

Jakob Balsgaard betegner sagen som meget speciel, og den er blevet efterforsket af Særlig Efterforskning Vest hos Østjyllands Politi.

Fortsat fængslet

Den russiske statsborger skal fortsat sidde varetægtsfængslet, bestemte Retten i Aalborg.

Ifølge Ritzau er den dømte den 36-årige kemiingeniør Aleksey Nikoforov.

Straffelovens paragraf 108 Den russiske statsborger blev dømt for at overtræde straffelovens paragraf 108, stk. 1. Heri står blandt andet: "Den, som....foretager noget, hvorved fremmed efterretningstjeneste sættes i stand til eller hjælpes til umiddelbart eller middelbart at virke inden for den danske stats område, herunder samarbejde om at udøve påvirkningsvirksomhed med henblik på at påvirke beslutningstagning eller den almene meningsdannelse, straffes med fængsel indtil 6 år." Kilde: Danskelove.dk VIS MERE

Finsk professor dømt

Ritzau skriver, at det ikke er første gang, russisk efterretningsvirksomhed i Danmark er blevet afsløret.

Tilbage i 2012 blev en finsk professor fra Københavns Universitet dømt for at give oplysninger til den russiske efterretningstjeneste FSB.

Dels gav professoren russerne sikkerhedspolitiske vurderinger, og dels gav han dem navne på de af sine statskundskabs-studerende, som han vurderede, at russerne kunne have held til at rekruttere.

Den finske professor blev dengang idømt fem måneders fængsel.