Russer dømt for spionage mod Aalborg-firma

AALBORG:En russisk statsborger blev mandag ved Retten i Aalborg idømt tre års fængsel for industrispionage mod Aalborg-firmaet SerEnergy A/S, der fremstiller avancerede brændselsceller. Han blev også dømt til udvisning af Danmark for bestandigt.

Russeren har været varetægtsfængslet siden juli 2020, men først i december fortalte anklagemyndigheden offentligheden om den specielle sag.

Manden var tiltalt - og er nu dømt - for at have udleveret oplysninger om blandt andet dansk energiteknologi til en russisk efterretningstjeneste. Det skal være sket mod betaling.

Han var i et års tid ansat hos SerEnergy A/S i Aalborg.

- Det er chokerende, at en tidligere ansat bliver tiltalt i en så alvorlig sag, og at vores virksomhed kan have været offer for organiseret spionage, skrev SerEnergy på sin webside, dengang sagen kom frem.

Det var en enig domsmandsret, der fandt manden skyldig i at indsamle oplysninger om SerEnergy samt fra Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby.

Han nægtede sig ellers skyldig og har straks anket dommen til frifindelse eller en mildere straf, oplyser hans forsvarer, Michael Juul Eriksen.

Den russiske statsborger skal fortsat sidde varetægtsfængslet, bestemte Retten i Aalborg.