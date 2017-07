Ryanair: Snart flere afgange fra Aalborg

NORDJYLLAND: Uden at gøre et større nummer ud af det, har lavprisselskabet Ryanair valgt at skrue op for antallet af afgange mellem Aalborg Lufthavn og London.

Da Ryanair offentliggjorde ruten, var det med den besked, at det blev med tre ugentlige afgange - tirsdag, torsdag og lørdag.

Men fra slutningen af oktober er der også en afgang om søndagen, så man når op på fire ugentlige afgange.

Ryanair har første afgang tirsdag 5. september, men har man tænkt at flyve billigt med lavprisselskabet, bør man vente med at tage afsted til oktober.

Billigste afgang i september koster fra Aalborg 359 kr., mens der resten af året kan findes billetter fra 73 kroner. Vil man f.eks. en tur til London i efterårsferien kan det stadig gøres for 73 kroner hver vej.

Hertil kan man så lægge et mindre arsenal af ekstra ydelser, men kan man nøjes med ingenting af den slags, holder prisen sig dernede.