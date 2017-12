Ryanair anerkender fagforening for første gang

VERDEN: Luftfartsselskabet Ryanair er kendt for at ligge i evig strid med fagforeninger, som man principielt ikke har villet forhandle overenskomster med.

Men nu er der tilsyneladende en opblødning på vej. I hvert fald meddeler den irske pilotfagforening Impact, at Ryanair på skrift har anerkendt fagforeningen som forhandlingspartner.

Det er første gang i selskabets 32-årige historie, at det er sket.

Det bemærkelsesværdige holdningsskift er sket med truslen om en større strejke hængende over hovedet.

Impact har varslet arbejdsnedlæggelser, hvis Ryanair fortsatte sin hårde kurs mod fagforeninger.

Det er sket på et tidspunkt, hvor luftfartsselskabet er ramt af mangel på piloter og derfor er ekstra sårbar over for en eventuel konflikt.

Det har formentlig været medvirkende til, at Ryanairs direktør, Michael O’Leary, i fredag sagde, at han havde ombestemt sig med hensyn til fagforeninger - og torsdag kom kovendingen så på skrift.

O’Leary har tidligere truet med at flytte arbejdspladser væk fra lande, hvor fagforeninger gør det svært at drive forretning.

Det har blandt andet betydet, at selskabet droppede sin base i København efter en længere strid med danske fagforeninger i 2015, der endte med et nederlag i Arbejdsretten.

Han siger dog nu til irske RTE, at anerkendelsen af Impact er en forretningsmæssig beslutning, der vil gavne selskabets muligheder for at ekspandere.

- Men hvis nogen er urimelige, og vi bliver drevet rundt i manegen af en fagforening, vil vi fortsat flytte flyvemaskiner væk fra den base eller det land, siger han.

Ryanair og Impact skal efter planen mødes 3. januar og underskrive en omfattende samarbejdsaftale, der også skal indeholde rammer for fremtidige overenskomstforhandlinger.

