Ryanair dømt: Lønaftale er ulovlig

EU: Det er imod EU-reglerne, når Ryanair behandler alle deres ansatte som om de er ansat efter irsk lov, selv om de bor i andre lande.

Sådan lyder afgørelsen fra EU-domstolen, som netop er faldet, skriver Fagbladet 3F.

Af dommen fremgår det, at ansatte i Belgien ikke kan ansættes under irske regler, men i stedet skal ansættes under de love og regler, der gælder i de ansattes hjemland. Da der er tale om en principiel afgørelse gælder det også for alle danske ansatte - og ansatte fra øvrige EU-lande - i det irske firma eller andre firmaer med samme praksis.

Dermed strammes nettet om Ryanairs forretningsmetoder og gør det sværere for flyselskabet at ignorere andre EU-landes arbejdsmarkedsregler.

Afgørelsen glæder 3F’s næstformand, Tina Christensen:

- Det er nu tydeligt, at Ryanair ikke har ret til at dumpe løn- og arbejdsforhold for ansatte med base i lande med ordentlige løn- og arbejdsvilkår. Om det er i Belgien, Danmark eller et helt tredje sted. Det er en vigtig og forventet dom, som heldigvis går vores vej. Når en virksomhed opererer i Danmark, skal det selvfølgelig være på danske vilkår. Både af hensyn til lønmodtagernes vilkår og af hensyn til at der skal være en fair konkurrence i forhold til det øvrige arbejdsmarked, lyder det fra Tina Christensen til Fagbladet 3F.

Ifølge 3F blåstempler afgørelsen hos EU-domstolen en lignende dom fra den danske arbejdsret i 2015.

Her vurderede arbejdsretten, at fagbevægelsen havde ret til at konflikte og sympatistrejke mod Ryanair, fordi flyselskabet ikke ville forhandle overenskomst med fagforeningen FPU, som organiserer kabinepersonale. FPU ville tegne overenskomst med Ryanair på vegne af de kabineansatte, der skulle have hjemmebase i Danmark.

- Det glæder mig, at EU-domstolen bekræfter, at Ryanair-dommen i Danmark, på ingen måde er i strid med EU-reglerne, siger Tina Christensen.

At EU-dommen er af principiel karakter betyder, at andre sager i fremtiden må indordne sig de samme retningslinjer - og betyder altså, at andre flyselskaber heller ikke må behandle deres ansatte efter irske regler, men skal gøre det efter deres hjemlands regler.