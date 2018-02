Ryanair vokser trods tumultarisk kvartal

DUBLIN: Ryanair øgede både passagerantal, omsætning og nettoresultat i tredje kvartal, der var plaget af aflysninger og store protester fra selskabets piloter.

Det viser selskabets regnskab.

- Vi er tilfredse med at kunne rapportere en stigning i overskuddet på 12 procent i et meget udfordrende tredje kvartal.

- Efter vores fejl i skemalægningen for piloter i september og den smertefulde beslutning om at tage 25 fly ud af drift sikrede vi, at vores rettidighed steg til vores normale 90 procent, skriver Ryanair i regnskabet.

Ryanairs regnskabsperiode går fra april til april. Derfor dækker regnskabet for tredje kvartal perioden oktober, november og december.

Her steg omsætningen for det irske lavprisselskab et nøk til 1,4 milliarder euro - 10,5 milliarder kroner. Resultatet efter skat steg til 106 millioner euro fra 95 millioner euro året før.

Tredje kvartal vil dog blive husket for alt andet end regnskabstal for Ryanair.

I efteråret fandt selskabet ud af, at man havde lavet en fejl, så man ikke havde piloter nok til efterårs- og juletrafikken.

Selskabet, hvis arbejdsforhold ofte er genstand for kritik, blødte samtidigt piloter til konkurrenterne.

Selskabet lokkede sine piloter med store bonusser for at droppe deres ferie, men de var ikke interesserede.

Det medførte, at Ryanair ad flere omgange måtte varsle, at man aflyste planlagt drift. Samlet blev over 20.000 planlagte afgange aflyst og 700.000 passagerer berørt.

Ryanair opgav derefter i december et årtier gammelt princip om ikke at anerkende fagforeninger.

- Efter 30 år, hvor vi succesfuldt har forhandlet direkte med vores ansatte, blev det klart i december, at hovedparten af vores piloter vil repræsenteres af fagforeninger.

- Som led i vores politik om at anerkende fagforeninger, når hovedparten af vores ansatte ønskede det, har vi mødtes med fagforeninger i Irland, Storbritannien, Spanien, Tyskland, Italien, Portugal, Belgien og Frankrig, skriver Ryanair i regnskabet.

Ryanair mødes med danske fagforeninger den 8. februar.

- Mens anerkendelsen af fagforeninger kan give øget kompleksitet i forretningen, forstyrrelser på kort sigt og dårlig pr, så vil det ikke ændre på, at vi er det billigste flyselskab i Europa, skriver selskabet.

