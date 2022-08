Så er byens sidste slagterbutik gået konkurs - og den er ikke alene

HJØRRING:Han har i tre år forsøgt at sælge forretningen for en sum af én million kroner, men at finde en køber har vist sig at være nærmest umuligt.

Derfor meddelte slagtermester Flemming Jensen, der i 22 år har drevet Frilandsvejens Slagter i Hjørring, for nyligt, at han og hustruen lukker det, der er byens sidste egentlige slagterforretning.

Nu er Frilandsvejens Slagter endegyldigt taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Hjørring. Det viser en registrering i Statstidende.

Dermed skal kurator i gang med at afvikle det, som i 22 år har været hjerteblod og levebrød for Flemming Jensen og hans hustru.

Efter mere end 20 år er det endegyldigt slut med slagterforretning på Frilandsvej i Hjørring. Foto: Bente Poder

En skam for lokalområdet

At byens sidste slagterbutik lukker, er ikke et sjældent syn. Landet over har slagtere svært ved at finde købere til butikkerne, når der skal generationsskiftes. Sådan lyder det fra brancheforeningen Danske Slagtermestre.

- Og der er ikke et mønster i, hvilke butikker, der ikke lykkedes med at få solgt til en yngre slagter. Nogle af butikkerne har et godt potentiale og gode muligheder, men der er ingen til at overtage, og det er ærgerligt for et lokalområde, hvis en slagterforretning med potentiale lukker, sagde Torsten Buhl, adm. direktør i Danske Slagtermestre, sidste år til Nordjyske.

Ofte strander det på finansieringen, fordi det kan være svært at få ja af banken til at overtage en slagterforretning.

I tilfældet med Frilandsvejens Slagter er der tale om en butik, som i seneste regnskabsår – 2020 – kørte med underskud og året før kun tjente 819 kroner efter skat.

Egenkapitalen var på lidt over 700.000 kroner, og der er gæld i butikken for i alt 3,1 millioner kroner. Alt sammen noget, som kurator nu skal til at gøre op.

En vigende branche

Slagtermester Flemming Jensen har tidligere fortalt om det frustrerende forløb med at afsætte en butik, hvor køberne ikke står på spring.

- Et par år har jeg været afklaret med beslutningen og klar til at aflevere nøglerne, men der har ikke været nogen, der ville overtage. Og det er frustrerende, når beslutningen er taget, og man bare vil videre, sagde Flemming Jensen sidste år til Nordjyske.

De traditionelle slagterbutikker, som især er i konkurrence med de store supermarkeder, har i årtier været en vigende branche: Hvor der for 15 år siden var anslået 500-600 butikker, er der nu cirka det halve tilbage.

Selv i en berømmet ’madby’ som København står flere store bydele med mange tusinde indbyggere i dag uden traditionelle slagterbutikker.

Og de slagtere, som klarer sig, må i stigende grad ty til mad ud af huset, færdigretter og smørrebrød for at holde forretningen kørende, fordi salget af traditionelle slagtervarer er vigende.

Brancheforeningen FødevareDanmark har tidligere anslået, at hvis udviklingen fortsætter, og antallet af selvstændige slagterforretninger falder med samme hastighed som nu, er der ikke flere tilbage i 2030.