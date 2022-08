Så er der nyt om rørforsøg: Poul Jakobsen er rasende

Lortekrat giver Banedanmark problemer Under rydningen af et areal ved en jernbanebro, som går over en sti i Støvring, blev Banedanmark opmærksom på en ret klam problematik. Krattet var fyldt med små sorte poser, og mødet mellem dem og en kratrydder, endte ikke som en særlig rar oplevelse for entreprenørerne, der udførte arbejdet