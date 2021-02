Så er det nu: Erhvervsfolk er klar med hjælp fra klokken 10

NORDJYLLAND:Han er klar til at tage imod opkald fra erhvervsledere, der har brug for hjælp.

Anders Heide Mortensen er sekretariatsleder i foreningen MODCORONA.

Den består af 60 erhvervsledere, der stiller sig gratis til rådighed med råd og vejledning til små som store virksomheder ramt af coronakrisen.

MODCORONA MODCORONA er en forening, der består af 60 erhvervsledere fra hele landet. Formålet er gratis og frivilligt at hjælpe virksomheder, der er mærket af coronakrisen. Man kan altid ringe eller skrive en mail til foreningen MODCORONA er landsdækkende og oprettet i marts 2020. Foreningen er støttet af Industriens Fond. Kilde: modcorona.dk

Anders Heide Mortensen håber på, at erhvervsledere, der har behov for hjælp, vil ringe onsdag formiddag 3. februar mellem klokken 10 og 12.

For at få gode råd og vejledning. At få en anden erhvervsleder at sparre med.

- Det kan jo være, man har behov for at få en at rådføre sig med. For hvad stiller man eksempelvis op, hvis man ikke længere kan sælge sine varer i sin fysiske butik. Eller man har nogle kreditorer, der gerne vil have penge - hvordan kan man tale med dem. Eller man har en produktidé, man tænker, der kunne være noget i, og spørgsmålet er, hvordan man får det ud over rampen. Spørgsmålene kan være mange, siger Anders Heide Mortensen.

Hvad sker der så, når man får fat i dig?

- Jeg spørger i første omgang ind til, hvad jeg kan hjælpe med. Så får jeg guidet virksomhedsejeren i den rigtige retning.

- Jeg kan onsdag enten stille videre til vores virksomhedsmand, direktøren, med masser af erfaring i at hjælpe virksomheder, der er ude i noget, de ikke helt kan overskue.

- Så er der juristen, der ved, hvordan man får talt med kreditorer, der er ved at blive utålmodige. Eller kan hjælpe, hvis man er der, hvor man må sige, at slaget er tabt. Hvordan kommer man bedst muligt ud af sådan en situation.

- Og så er der psykologen, som ved en hel masse om, hvordan man ofte reagerer som selvstændig i en presset situation. Psykologen kan være rigtig god at få en snak med, om hvordan man kan overskue sin egen situation igen og få truffet nogle beslutninger - for derefter at komme videre i sit liv, siger Anders Heide Mortensen.

