Så er stillingerne slået op: Jeppe håber at blive en af de nye akademikere i sparekassen

NORDJYLLAND:- Jeg sidder lige nu og er i gang med min ansøgning, siger Jeppe Hjersing Knudsen på 27 år, da jeg kontakter ham for at høre, om han er en af de akademikere, der sender en ansøgning til Sparekassen Vendsyssel.

Jeg sidder og skriver ansøgning lige nu, siger Jeppe Hjersing Knudsen. Foto: Martin Damgård

Jeppe blev i sommeren 2019 uddannet civilingeniør med speciale i produkt- og designpsykologi, og har siden da søgt arbejde.

Og det gør han altså også lige nu.

Sparekassen søger nemlig helt usædvanligt mellem otte og ti akademikere til hele ni af sparekassens afdelinger. Stillingerne er slået op tirsdag med deadline for ansøgninger 10. juni.

Stillingsopslag Stillingsopslagene i Sparekassen Vendsyssel, Vrå, kan læses på sparekassen sparv.dk De ni afdelinger, der søger højtuddannet arbejdskraft, er: Jura Regnskab, økonomi og risikostyring Kredit Hvidvask- og terrorbekæmpelse Forretnings- og organisatorisk udvikling (HR) IT Intern revision Intern Kontrol Compliance VIS MERE

Men det er allerede strømmet ind med henvendelser fra unge akademikere, der har spurgt til, hvornår stillingsopslagene kommer, efter de har læst og hørt om sparekassens ekstraordinære investering i højtuddannet arbejdskraft her i NORDJYSKE Mediers serie Kandidater i kø.

Det var også på baggrund af serien, at Sparekassen Vendsyssels direktør Vagn Hansen fik inspiration til de mange nyansættelser.

- Vi lod os inspirere af NORDJYSKEs artikelserie og tænkte, at den vogn må vi noget mere med på. Både for vores skyld og også for landsdelens skyld, sagde Vagn Hansen.

Derefter begyndte telefonerne at kime i sparekassen, fortæller HR-direktør i sparekassen Lars Guldager.

- Mange ringede for at høre, hvornår stillingerne ville blive annonceret, fortæller han.

Jeppe Hjersing Knudsen er en af de mange, der har kontaktet Sparekassen Vendsyssel inden stillingsopslagene kom tirsdag. Foto: Martin Damgård

En af dem var Jeppe Hjersing Knudsen.

- Jeg ringede i forrige uge for at høre, om jeg skulle sende en uopfordret ansøgning, eller jeg skulle vente. Vi var enige om, at jeg skulle vente, for så kunne jeg selv udvælge, hvad jeg kunne byde ind på. Jeg måtte gerne pege flere ting ud, som jeg kunne tænke mig at arbejde med, fortæller han.

Han er en af de ledige akademikere i Aalborg, der står i kø for at få et arbejde, og selv om han har troen på, at det nok skal lykkes ham, ønsker han sig brændende at blive en del af de nye akademikere i sparekassen.

Faktisk er der flere oplagte stillinger, siger han.

- Der er flere forskellige afdelinger, som jeg kan se mig selv i. Det lyder meget spændende, og det er lige mig, siger han.

Sparekassen Vendsyssels hovedafdeling er i Vrå - og det er her de nyansatte skal arbejde.

Jeppe Hjersing Knudsen bor i Aalborg sammen med sin kæreste.

- Jeg har ti minutter til banegården i Aalborg. Så afstanden til Vrå betyder ikke noget, siger han.

HR-direktør Lars Guldager er spændt på de mange ansøgninger.

- Vi vil være grundige i vores udvælgelse af ansøgere, som ikke blot skal matche hvad angår kompetencer, men også personligt. Det skal være nogen, vi har god kemi med, siger han.