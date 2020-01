Så mange nordjyder står i kø efter job

NORDJYLLAND:De seneste nordjyske ledighedstal, der gælder for november 2019, viser, at arbejdsløsheden faldt med 130 bruttoledige. I november var 11.314 nordjyder på arbejdsløshedsdagpenge eller lignede ledighedsydelse.

Det oplyser det regionale arbejdsmarkedsråd for Nordjylland i en pressemeddelelse.

Samtidig med at ledigheden er faldet, vokser den nordjyske arbejdsstyrke. De seneste tal fra september viser, at styrken af lønmodtager i Nordjylland var på 223.076 personer. Det svarer til en vækst på 716 fuldtidsbeskæftigede i forhold til 2018.

Ledighed i Nordjylland Nordjylland: 4,1 pct. Brønderslev: 3,6 pct. Frederikshavn: 4,0 pct. Hjørring: 3,8 pct. Jammerbugt: 3,3 pct. Læsø: 6,4 pct. Mariagerfjord: 3,6 pct. Morsø: 2,9 pct. Rebild: 3,1 pct. Thisted: 3,3 pct. Vesthimmerland: 3,9 pct. Aalborg: 4,8 pct. VIS MERE

Arbejdsmarkedsrådet melder om stor efterspørgsel fra virksomhederne efter medarbejdere.

- Der er dog også personer i arbejdsstyrken, som er ledige, fordi de ikke har alle de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Her har arbejdsmarkedets parter en særlig dobbeltrolle. Ved at skabe gode muligheder for at opkvalificere de ledige får de nye kompetencer, og de kommer nemmere i job, som også fastholdes. Samtidig får virksomhederne nye kvalificerede medarbejdere, siger Lars Christensen, formand for RAR Nordjylland.

Ledigheden i Nordjylland er størst på Læsø og mindst i Morsø Kommune.