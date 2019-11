Du kan spare en million kr. ved at købe hus i nabokommune

NORDJYLLAND:Hvad koster en standardvilla på 140 kvadratmeter?

To millioner kroner i gennemsnit - på landsplan.

Der er dog store forskelle fra landsdel til landsdel. Også i Nordjylland varierer priserne meget fra kommune til kommune, viser en opgørelse fra boligsiden.dk.

Faktisk kan man spare næsten en million kroner på at købe en standardvilla på 140 kvadratmeter i en af Aalborgs nabokommuner - Brønderslev - i forhold til gennemsnitspriserne i Aalborg Kommune, fremgår det.

- Priserne for en standardvilla være et godt pejlemærke for, hvad niveauet er lokalt, og om der kan være en ide i at udvide sin geografiske søgning, udtaler boligøkonom Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden.dk, i en pressemeddelelse. Hun tilføjer:

- Standardboligen kan for mange boligkøbere være et håndgribeligt måleredskab i forhold til eksempelvis kvadratmeterprisen.

Aalborg dyrest

Her kan du se, hvad gennemsnitsprisen er for en standardvilla på 140 kvadratmeter i de nordjyske kommuner:

1. Aalborg: 1.950.704 kr.

2. Rebild: 1.256.752

3. Frederikshavn: 1.226.809

4. Mariagerfjord: 1.164.906

5. Thisted: 1.161.497

6. Jammerbugt: 1.120.539

7. Hjørring: 1.111.427

8. Brønderslev: 1.054.610

9. Vesthimmerland: 867.698

10. Morsø: 778.828

(Læsø er ikke talt med pga. for lille udbud af villaer/Kilde: Boligsiden.dk)

På landsplan er der langt større forskel på priserne på en standardvillaer på 140 kvadratmeter. Dyrest er velhaverkommunen Gentofte, hvor gennemsnitsprisen på sådan en villa er lidt over 6,6 millioner kroner.

Billigst er Lolland Kommune, hvor en villa i samme størrelse koster seks millioner kroner mindre end i Gentofte.