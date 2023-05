Sådan betaler elbilejere tusindvis af kroner for meget

NORDJYLLAND:Kører du rundt i en elbil, betaler du højst sandsynligt væsentligt mere, end du burde, for at lade den op.

Markedet for opladning af elbiler er nemlig så dårligt og uigennemskueligt, at det koster op mod hver anden elbilist i Danmark tusindvis af kroner hvert eneste år.

Det viser en endnu ikke offentliggjort rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, som flere medier, herunder Finans, TV 2 og Avisen Danmark, er i besiddelse af.

Manglende konkurrence, lokale monopoler, skæve regler og aftaler er alt sammen medvirkende til, at mange elbilister betaler op mod 70 procent mere, end de havde behøvet.

- Det er dyrt og besværligt for forbrugerne at vælge mellem forskellige udbydere. Markedet er desuden svært at gennemskue for forbrugerne, som i begrænset omfang afsøger markedet og sjældent skifter udbydere, lyder det i udkastet til rapporten.

Behov for store ændringer

Blandt de elbilejere, der betaler for meget, vurderer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, at det drejer sig om 320-520 kroner om måneden per bil – eller over 6000 kroner om året.

Det svarer til, at benzinbilejere nogle steder skulle betale 23 kroner for en liter benzin – og ikke 13,5 kroner som alle andre.

Ifølge rapporten kommer markedet for el-opladning af biler til at vokse eksplosivt i de kommende år, i takt med at flere og flere køber elbiler.

Derfor er der behov for ”forholdsvis markante” ændringer, som skal sikre ”et sundt og velfungerende marked,” lyder det.

Blandt andet skal man, ifølge anbefalingerne i rapporten, gentænke hele den model for refusion af elafgiften, som eksisterer i dag, samt gøre op med såkaldt bundlede produkter.

Dyrt betalte hjemmeladebokse

Nogle ladeoperatører – heriblandt markedslederen Clever – tilbyder kunder ét samlet abonnement, uanset om de lader op derhjemme eller ude.

Det skal forbydes, foreslår rapporten, fordi kunder risikerer at blive bundet til én ladeoperatør.

Samtidig skal det gøres nemmere og billigere at beholde sin ladeboks, når man som elbilejer ønsker at skifte udbyder.

Det kan i dag koste op mod 10.000 kroner i gebyr, fordi mange udbydere ikke vil overtage ansvaret for en anden virksomheds ladestander og derfor kræver, at hele ladestanderen udskiftes.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har ingen kommentarer til rapporten, da den endnu ikke er færdig og endeligt godkendt af Konkurrencerådet.