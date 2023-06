Sådan får du Skat til at betale benzinen på ferieturen

SKATTEFINTE:Over 200.000 danskere – heriblandt en del nordjyder – kan få betalt en del af benzinregningen, hvis sommerferien står på kør-selv-ferie til udlandet.

Smutvejen er kendt af de færreste, men er helt legitim, siger flere skatteeksperter, som peger på, at der kan være mange tusinde kroner at spare.

Det kræver bare, at du har en firmabil.

For bilister med firmabil kan det give rigtig god mening at pakke firmabilen, hvis sommerferien står på kør-selv-ferie til udlandet.

Beskatningen af firmabilen er nemlig ens, uanset hvor meget man kører privat, og uanset om man kører på danske veje eller tager en tur ned gennem Europa.

- Selvom skattelovgivningen er meget stringent og har detaljerede regler på mange områder, er der stadig områder, hvor det er muligt for medarbejdere at opnå fordele i forbindelse med beskatning af firmabil. Et af eksemplerne er, at man ved arbejdsgivers accept kan køre på ferie uden at betale yderligere skat af firmabilen, siger Henrik Volden, skatteekspert hos Azets.

Sådan hænger det sammen

Beskatning af fri firmabil er en såkaldt rådighedsbeskatning. Det vil sige, at den er uafhængig af den faktiske anvendelse og dermed ens, uanset hvor meget medarbejderen kører privat - og uanset om kør-selv-ferien afholdes i Danmark eller udlandet.

Beskatning af firmabil omfatter alle driftsmæssige udgifter ved brug af bilen såsom ejerafgift, forsikring, reparationer samt vedligeholdelse som benzin, sprinklervæske og vask.

Dermed kan arbejdsgiver dække udgifter til anvendelse af bilen, uden at medarbejderen beskattes ekstra - også selvom medarbejderen kører udenlands.

- Reglerne gælder også, hvis medarbejderen selv lægger ud til de ordinære driftsudgifter og efterfølgende afleverer kvitteringerne og får pengene refunderet. Det kan ske uden skattemæssige konsekvenser, siger Henrik Volden.

Henrik Volden, skatteekspert hos Azets, der hjælper virksomheder med bl.a. løn, økonomi og HR. PR-foto

Aflevere kvitteringerne

Hvis din arbejdsgiver ikke vil dække benzinkøb i udlandet, er der stadig økonomiske fordele ved at bruge firmabilen. Så kan medarbejderen aflevere kvitteringerne for f.eks. benzinkøb og bede arbejdsgiveren om at anse dem som egenbetaling.

- Når arbejdsgiveren indberetter beløbet til Skat, bliver beløbet nemlig modregnet i bilens skattepligtige værdi, og dermed får medarbejderen stadig fuldt fradrag for udgifterne på selvangivelsen. Der er derfor mange muligheder for at spare en del penge på turen, siger Henrik Volden.

Hvis du for eksempel selv har betalt brændstofudgifter for 1500 kroner og normalt beskattes af 6000 kroner hver måned for fri bil, kan du få beskatningsgrundlaget nedskrevet til 4500 kroner den pågældende måned.

Derved sparer du mellem 600 og 900 kroner – afhængigt af om du betaler topskat eller ej.

Revisionsfirmaet Deloitte påpeger, at skattefinten – som er fuldt lovlig – skal gå via arbejdsgiveren, som skal reducere den skattepligtige værdi af fri bil.

Det kan man på ingen måde selv gøre.

Det, der er skattepligtigt

Ifølge Henrik Volden er andre udgifter i forbindelse med privat kørsel eller ferie i firmabilen ikke omfattet af beskatning af fri bil. Disse udgifter er derfor skattepligtige for medarbejderen.

- Medarbejderen skal eksempelvis betale skat af udlæg til bl.a. færge og parkering samt afgifter til broer og motorveje, også selvom arbejdsgiver dækker udlæggene. Disse udgifter er nemlig ikke indeholdt i den skattepligtige værdi og er derfor ikke er en del af den almindelige, løbende beskatning. Hvis arbejdsgiver dækker disse udgifter, er der derfor tale om et personalegode, der skal beskattes, påpeger Henrik Volden.

Over 200.000 danskere har mulighed for at få firmabil via deres job. Og har man firmabil på gule plader – hvor kun erhvervsmæssig kørsel er tilladt – er det faktisk også muligt at tage bilen på ferien.

Her skal man blot købe såkaldte dagsbeviser, som giver ret til at køre i bilen i et døgn. Man kan maksimalt købe 20 dagsbeviser om året, og dagsbeviset skal købes, inden man påbegynder ferieturen.

Til en ferietur til Gardasøen med 14 overnatninger på en campingplads dernede vil de fleste, som reglerne er, skulle bruge mindst 16 dagsbeviser. De koster, for en bil med en totalvægt på op til tre ton, 225 kroner stykket.

Altså en samlet udgift på 3600 kroner.