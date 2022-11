Populær julegave kan koste dig en skatteregning

PRIVATØKONOMI:Når arbejdsgivere rundt om i Nordjylland i disse uger uddeler firmajulegaver, skal de tænke sig om.

Ellers risikerer gaven at ende med en skatteregning til de ansatte.

Skattemyndighederne accepterer nemlig ikke alle former for firmajulegaver - og slet ikke bestemte former for gavekort.

I mange virksomheder modtager medarbejderne et link til et digitalt julegavekatalog, hvori de selv kan vælge deres julegave. Den slags er i orden, hvis blot der ikke kan vælges mellem mere end cirka 25 forskellige gaver.

I så fald anses det for en såkaldt tingsgave.

Men i alle andre tilfælde sidestilles gavekort med kontanter og udløser derfor beskatning af den enkelte medarbejder. Det gælder især de populære smartbokse samt gavekort til stormagasiner eller handelsstandsforeninger, hvor gavekortet har en meget bred anvendelsesmulighed.

- Det er en udbredt misforståelse, at skattemyndighederne ser igennem fingrene med gavekort af beskeden værdi. Det gør de ikke, skriver revisionsfirmaet BDO i sit nyhedsbrev Depechen.

Kontrolbesøg på stor arbejdsplads

Så sent som sidste år blev en kommune blev pålagt at lønindberette en række gavekort med en pålydende værdi på kun 150 kroner.

Og før da krævede skattemyndighederne, efter et kontrolbesøg på en stor arbejdsplads, beskatning af over 350 gavekort givet som lejlighedsgaver. Det på trods af, at gavekortene havde et gennemsnitligt pålydende på under 300 kroner. Enkelte på kun 50 kroner.

Det er heller ikke uvæsentligt, hvor stort et beløb firmajulegaven render op i. Sidste år var mulighederne for at give skattefrie gaver til medarbejderne ekstraordinært gunstige på grund af de særlige regler om coronagavekort.

Men i år er reglerne tilbage, som de var – og det samme er beløbsgrænserne, hvis man vil undgå beskatning.

Et eksempel

En arbejdsgiver kan i løbet af hele 2022 skattefrit give tingsgaver til sine medarbejdere til en værdi af 1200 kroner. Heri indgår julegaven med 900 kroner.

Det sidste har kun betydning, hvis den høje beløbsgrænse overskrides. I så fald anses alle gaver – bortset fra julegaven, hvis denne ikke har en værdi over 900 kroner – nemlig for skattepligtige.

For at tage et eksempel:

En medarbejder, der i løbet af året har modtaget gaver til en samlet værdi af 500 kroner – f.eks. en æske chokolade til påske og en kasse specialøl op til sommerferien – og som til jul modtager en julegave til en værdi af 800 kroner, vil altså være skattepligtig af de 500 kroner, fordi den samlede værdi af gaverne overstiger grænsen på 1200 kroner.

- Det er medarbejderen selv, der i givet fald har ansvaret for, at det skattepligtige beløb kommer med på årsopgørelsen. Det er vores erfaring, at beløbsgrænserne sjældent overskrides. Det er derfor nok ikke de store beløb, der indberettes, skriver BDO.

Beløbsgrænsen gælder ikke for gaver givet til medarbejdere i anledning af for eksempel en rund fødselsdag eller et bryllup. Den slags gaver er altid skattefrie, hvis de ikke overstiger ”et passende niveau for den slags,” oplyser BDO.