Sælger allerede for millioner: Nu vil nordjyder på børsen

AALBORG:Knap tre år efter oprettelsen planlægger Aalborg-virksomheden Scandinavian Medical Solutions at blive optaget på minibørsen Nasdaq First North Growth Market Denmark, der ofte benyttes af vækst-virksomheder.

Det skriver virksomheden i en meddelelse til børsen.

Scandinavian Medical Solutions, der køber og videresælger brugt scanningsudstyr, håber at kunne rejse 27-30 millioner kroner på minibørsen.

- Selskabet vil forstærke salgsteamet samt øge lagerbeholdningen af brugte scannere for hurtigere at kunne levere på de mange akutte kundebehov. Derudover vil Scandinavian Medical Solutions bruge de rejste midler til at udvikle fremtidige lejebaserede løsninger, som yderligere kan reducere udgifter på afgørende medicinsk kvalitetsudstyr og sikre en endnu mere stabil indkomstkilde, skriver virksomheden til Nasdaq First North GM.

Allerede inden sin børsnotering har Scandinavian Medical Solutions kunne fremvise pæne vækstrater og en tocifret millionomsætning. Ifølge stifter og administrerende direktør Jens Krohn ved man, at mange hospitaler verden over med stor glæde vil tage imod det meste af det udstyr, som vi i den nordlige del af Europa anser som forældet.

- For øjeblikket spilder vi enorme mængder ressourcer og penge, når vi her i vores del af verden blot smider funktionelt kvalitetsudstyr væk. Vi skaber helt grundlæggende en nyt liv for medicinsk udstyr, der ellers ville ende på skrotpladsen og ikke komme til nogen gavn, siger Jens Krohn.

Selskabet beskæftiger i øjeblikket seks ansatte, og forventer at omsætte for 65-70 millioner kroner i regnskabsåret 2020/2021.

I seneste årsregnskab - der blot var virksomhedens andet regnskab - omsatte selskabet for 41,9 millioner kroner og landede et overskud efter skat på 4,5 millioner kroner.

- Havde vi haft tre gange så mange timer i døgnet, ville vi være tre gange så store, siger Jens Krohn.

Information om udbuddet og optagelsen af Scandinavian Medical Solutions-aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark er planlagt til at blive offentliggjort i oktober 2021, skriver virksomheden.