Sætter ny rekord trods udfordringer: Fiskeauktion cementerer førerposition

HANSTHOLM:Forude venter december - og der er nogle dage tilbage i november, så Hanstholm Fiskeauktion har endnu nogle uger til at nå en omsætning, som måske kommer i nærheden af 800 millioner kroner, men som helt sikkert overgår auktionens hidtidige omsætningsrekord på 741 millioner kroner. Den blev sat i 2019. I 2021 blev omsætningen på 728 mio. kroner

- Vi har slået rekorden for 2019 og gjort det i et år, som også har været udfordret. 2019 blev fulgt af to år, hvor corona-epidemien påvirkede markederne. Krigen i Ukraine, stigende energipriser og andre forhold gjorde, at der blev rokket ved troen på, at 2022 som "coronafrit" år ville blive meget bedre. Og alligevel er det gået godt, siger auktionsmester Jesper Kongsted, Hanstholm Fiskeauktion, med øje for, at fiskeauktionen efter alt at dømme kommer ud af 2022 med en omsætning tæt på 800 mio. kroner.

Med i billedet hører, at auktionens omsætning år til dato er skabt på en mængde fisk, som er 5000 tons mindre end i rekordåret 2019. Meromsætningen skyldes højere priser på de fisk, der er solgt.

- Vi har endnu seks uger at sælge fisk i. Måske når vi op omkring de 800 millioner kroner, men ender vi på en omsætning omkring 750 millioner kroner, så lyder det også godt, siger Jesper Kongsted.

Hanstholm Fiskeauktion er i dag et førende europæisk supermarked for omsætning af fisk. Og det skyldes ikke mindst fiskerne og gode eksportører, der finder afsætning for fisken på de europæiske markeder, siger auktionsmester Jesper Kongsted. Foto: jens Fogh-Andersen

Objektivt set burde det ikke være muligt, for rigtig mange faktorer har trukket i den modsatte retning set med fiskeriets øjne. Reduktioner i kvoter, restriktioner og beskæringer har sammen med brændstofpriser på himmelflugt udfordret fiskeriet, siger siger auktionsmesteren.

I år har prisen brændstof været oppe på ni kroner literen. Lige nu koster en liter omkring 6,50 kroner.

- Det er stadig dyrt i forhold til 2021, hvor literprisen var under tre kroner. Når fartøjerne alligevel har trodset høje brændstofpriser og er taget på fiskeri, skyldes det, at den fisk, der er landet, er solgt til så gode priser, at det har givet mening - og det skyldes ikke mindst, at vores eksportører har været gode til at afsætte fisken til ordentlige priser i et marked, som også har været udfordret. Det gør, at vi i en situation, hvor alt talte for, at hjulene gik i stå, har været i stand til at holde dem i gang, siger Jesper Kongsted.

Her og nu tegner 2023 bedre. Kvoterne på vigtige arter som torsk, kuller og sej stiger.

- Det er første gang i en årrække, at fiskeriet tilgodeses, siger Jesper Kongsted og tilføjer, at det op til den sidste måned af 2022 er "i orden, at slå en rekord og samtidig positionere Hanstholm som Europas største fiskemarked".

- Hanstholm er et europæisk "fiskesupermarked" som holdes i gang af tre led, fiskere, eksportører og auktion. Men ros til både fiskere og eksportører - og til en samarbejdsvillig havn og til havnens servicevirksomheder. Det er den helhed, som gør det muligt.

Men andre hjul end de lokale er med til at sikre auktionen de tilførsler, der er nødvindige for at holde både omsætningstal og en mængde fisk, der gør den til et alsidigt "supermarked" for opkøberne. De sidder på de lastbiler, som henter fisk til auktionen fra Norge - også fra den nordligste del af landet.

- Lige nu skal der arbejdes for at få tilførslerne ned fra Nordnorge. Også her skyldes det stigende transportomkostninger på grund af høje brændstofpriser. I sidste ende er det de norske fiskere, der skal afholde omkostningen. Det gør de, så længe de ved, at den kilopris, de får for deres fisk i Hanstholm, stadig er højere end det, de kan få, hvis de sælger den hjemme. Og det skyldes igen, at vi har nogle dygtige eksportører, der kan afsætte fisken ude på et europæisk marked, hvor forbrugerne nok er presset på økonomien, men hvor der trods alt stadig er evne til at aftage fisken, siger Jesper Kongsted.

Men kan Hanstholm fastholde positionen som et førende omsætningssted for fisk, eller er der grund til at frygte den dag, hvor der står usolgte fisk i hallen, når auktionen er slut.

- Den situation må ikke opstå, men det, der kan bekymre mig mest, er om jeg fortsat kan være det attraktive sted for salg af fisk, hvor fiskerne får den bedste pris, og hvor både mængder og udvalg er så stort, at auktionen er et interessant sted at købe fisk. Men jeg skal også selv være købmanden, der skal sælge auktionen fiskere fra andre havne - også i udlandet - som det bedste sted at sælge deres fangster. Og sælge dem til gode priser.