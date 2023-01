Salg er ikke lykkedes: Nu må gokartcenter lukke

NORS:Thy Gokart & Event har været til salg siden oktober, men det er ikke lykkedes at finde en køber til virksomheden, der bor til leje hos Nors Erhvervscenter.

Derfor tager indehaverparret Mette Nielsen og Jens Skaarup Bertelsen nu konsekvensen og lukker gokartcentret med udgangen af februar.

Det oplyser parret på virksomhedens Facebookside.

- Det er meget ambivalent. På den ene side er det rart at have en slutdato, men på den anden side er vi kede af, at det ikke kan køre videre, siger Mette Nielsen og uddyber:

- Det har været fedt at udvikle virksomheden, og vi synes, det er ærgerligt, at vi ikke har fundet nogen, der kunne tænke sig at tage over. At det eneste eventcenter i Thy må lukke, det synes vi er trist.

Parret tog i sin tid beslutningen om salget af Thy Gokart & Event, fordi de har set sig nødsaget til at prioritere deres tid og energi anderledes. Jens Skaarup Bertelsen har nemlig startet sit eget montagefirma, mens Mette Nielsen har iværksat en virksomhed med salg af hundefoder, og udover deres respektive erhvervseventyr har parret en familie med sammenbragte børn.

- Det er vemodigt, og det bliver det garanteret også den dag, vi skal aflevere nøglerne. Sådan er det, når man lægger så meget arbejde i noget, så havde det været mere glædeligt at kunne give det videre til en ny ejer, siger Mette Nielsen.

Hun pointerer, at en interesseret køber af hele virksomheden stadig kan nå at melde sig på banen, men at parret nu skal arbejde på at få solgt så meget inventar som muligt inden lukkedagen.

Alt skal væk, lige fra borde, stole og service til fejemaskine, kasseapparat og eventcenter - komplet med mekanisk rodeotyr.

- Vi holder åbent på fuld skrue helt frem til åbningsdagen, og vi opfordrer alle, der eventuelt har gavekort hos os, til at få dem brugt inden 28. februar, så de ikke går til spilde, siger Mette Nielsen.