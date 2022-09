Firma med 70 ansatte gik konkurs: Her er den nye ejer

HURUP: Industrivirksomheden Salling Plast i Hurup og i Ranum er reddet.

72 medarbejdere kan ånde lettet op.

Selvom selskabet Salling Plast A/S gik konkurs mandag, er virksomheden købt af to nye selskaber. Samtidig overdrages medarbejderne til de nye selskaber.

Derfor har der heller ikke været stop i produktionen.

Ny ejer overtager

Ny ejer er den tidligere ejer af Salling Plast A/S, Geert Winther Skovsgaard.

Han viderefører driften gennem de to nye selskaber, som han stiftede i mandags. Samme dag som det gamle selskab gik konkurs.

Det skulle gå stærkt, forklarer han, for det var et spørgsmål om at redde virksomheden og at redde arbejdspladserne.

Selv om han er en erfaren erhvervsmand er det første gang, han er gået konkurs med sit eget selskab.

- Men der var ikke andet at gøre, forklarer han.

- Virksomheden ville løbende have oparbejdet en meget større gæld, hvis vi ikke gjorde noget dramatisk. Når man står overfor sådan et valg, er der simpelthen ikke andet at gøre, siger han.

Købte Salling Plast i 2019

Det er ikke længere siden end i 2019, at han købte to tredjedele af den mere end 50 år gamle familieejede virksomhed, Salling Plast. Han overtog i oktober 2020 den resterende tredjedel af virksomheden. I september 2021 indviede han den nyrenoverede fabrik i Hurup.

At han så to år senere skulle købe sin egen forretning tilbage igen, havde han ikke drømt om.

- Det har været voldsomt, siger han.

Der kom blandt andet corona, varemangel, prisstigninger på alt og efterfølgende kom så krigen i Ukraine. Det blev for stor en mundfuld.

Svært med datterselskab

Men det der i sidste ende var afgørende, var Salling Plasts datterselskab i Hviderusland.

Salling Plast havde ved årsregnskabets afslutning et tilgodehavende på 24,9 millioner kroner hos datterselskabet.

- Tabet på vores exit fra Hviderusland var hovedårsagen til, at vi måtte give fortabt, siger Geert Winther Skovsgaard, der i den nye konstruktion ikke har det hviderussiske datterselskab med i de nye selskaber.

Det er altså ikke længere en del af de danske selskaber.

Det er et stort beløb

Hvad det har kostet Geert Winther Skovsgaard at købe forretningen tilbage igen, vil han ikke ud med.

- Det kan jeg ikke udtale mig om af hensyn til aftalen med kurator og virksomhedens panthavere men det er et pænt stort beløb, siger han.

Når man spørger Geert Winther Skovsgaard om selve konkursen, og om hvad det betyder, at der nu står kreditorer, der ikke får deres penge, siger han:

- Det er jeg dybt berørt af.

- Vi vil hjælpe

- Jeg er ekstremt ydmyg på grund af de menneskelige og økonomiske omkostninger, der følger i halen på det her. Der har jeg en forpligtelse til at hjælpe alt og alle med at prøve at komme på fode igen.

- Der er selvfølgelig nogen, der kommer til at sidde i en kattepine, fordi de kommer til at tage et tab med sådan en samhandel med os.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe vores mange loyale kreditorer med ind i kampen igen, så de bliver en del af det fremadrettede. Så vi over tid får udlignet det.

- Det er formålet i sig selv, siger han.

To selskaber, to fabrikker

De to selskaber, der fører virksomhederne videre, er Salling Plast Energy ApS, der vil stå bag virksomheden i Ranum. Det er også her hovedkontoret er.

Det andet nye selskab, Salling Plast Aqua ApS, står bag virksomheden i Hurup.

Det gamle selskab, Salling Plast A/S skiftede i mandags navn til Selskabet af 4. september 2022 A/S, som altså er taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aalborg.

Vidt forskellige

Årsagen til, at virksomhederne i Hurup og i Ranum ikke længere drives af ét selskab, er, at aktiviteterne i de to produktioner er vidt forskellige.

- De to virksomheder har stort set kun det til fælles, at de fremstiller emner der produceres af rør. Produktionen afsættes til vidt forskellige kunder og segmenter, produktionen foregår i vidt forskellige processer og meget forskellige dimensioner, siger han.

- Hvis man så skal ud og finde investorer i fremtiden, kan det for eksempel være, at man har svært ved at se ideen i både at skulle investere produkter til fjernvarme og at skulle investere i produkter, der indgår i fiskefarme eller spildevandsanlæg. Nu har vi skilt det helt ad, siger han.

Den ene fabrik - i Ranum - er underleverandør til fjernvarmeindustrien. Den anden fabrik - i Hurup - er leverandør af store tunge konstruktioner af trykrør til fiskefarme, kloakering og overfladevand.

Geert Winther Skovsgaard fortsætter ikke blot som ejer - men også som direktør for de to virksomheder.