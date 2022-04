Saltfabrik spiller med musklerne - Søren vil løfte en million tons

Direktør Søren Møller i Dansk Salts lagerhal, hvor saltet hober sig op i bjerge. Fabrikken producerer 600.000 tons salt årligt - ønskedrømmen er at skrue op til en million tons. Direktør Søren Møller siger, at væksten vil give mulighed for nye grønne investeringer. Foto: Bente Poder