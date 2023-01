Sandra blev fyret efter videoovervågning: - Faktisk er jeg glad for, at jeg ikke arbejder der i dag

Sandra Poulsen blev fyret efter videoovervågning. Ni tidligere ansatte har sammen med fagbevægelsen FOA bragt hjemmeservicefirmaet "Aktiv Hverdag" fra Frederikshavn for Arbejdsretten. Her anklages firmaet både for at have skabt et krænkende arbejdsmiljø ved at overvåge sine ansatte - og desuden for at have modarbejdet, at de ansatte skulle blive medlemmer af fagbevægelsen FOA. Foto: Henrik Bo