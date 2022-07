SAS beklager: Strandede chartergæster står i forfærdelig situation

SAS beklager i en udtalelse, at det nu ikke har mulighed for at flyve strandede chartergæster hjem.

Reaktionen kommer, efter at piloterne har meddelt, at de ikke længere vil flyve chartergæster hjem efter sidste flyvning søndag 10. juli.

- Vi har et meget stort antal strandede passagerer, der ikke kommer hjem, og som er blevet sat i en forfærdelig situation – vi skal have lov til at fortsætte vores arbejde med at få dem hjem, skriver SAS.

- Vi beklager endnu en gang dybt de konsekvenser, det har, hedder det i udtalelsen, som er underskrevet af pressechef i SAS Danmark Alexandra Lindgren Kaoukji.

Piloterne havde ellers indgået en aftale med SAS om at dispensere fra den igangværende pilotstrejke.

Der skulle være tale om et begrænset antal flyvninger, og kun til destinationer, hvor der ifølge piloterne absolut ikke var andre muligheder for at hente gæsterne hjem.

Men søndag eftermiddag meddelte piloterne, at de ikke længere vil dispensere efter sidste flyvning søndag 10. juli.

SAS Pilot Group (SPG) hævder, at SAS ikke har forsøgt at omdisponere flyvekapacitet for at få chartergæsterne hjem.

Noget, der ellers var intentionen i aftalen, men som SAS - ifølge SPG - har undladt at gøre af kommercielle hensyn.

Et andet brud på aftalen er ifølge SPG, at SAS skulle have indkaldt besætninger til flyvninger, inden der var indgået en aftale med SPG.

Men SAS afviser, at man har brudt aftalen:

- Vi har på ingen måde udvist mangel på respekt for pilotforeningerne eller nogen andre, der har bidraget til dette arbejde.

- Men vi har brugt meget tid på at forsøge at overholde alle de administrative krav, som pilotforeningerne har stillet for at gå med på at gennemføre disse flyvninger, der skal tage strandede charterpassagerer hjem, skriver SAS.

Alexandra Lindgren Kaoukji oplyser til Ritzau, at SAS ikke har et overblik over, hvor mange chartergæster som er strandet uden mulighed for at vende hjem.

Men de vil blive informeret af deres rejsearrangører, oplyser hun.

/ritzau/