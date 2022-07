På vingerne igen: SAS-piloternes strejke afsluttet

Flyselskabet SAS og SAS-piloternes fagforeninger er blevet enige om en overenskomst, og pilotstrejken afsluttes dermed.

Det skriver SAS i en pressemeddelelse.

Strejken har varet i 15 dage, og SAS vil snarest muligt genoptage flyvningerne.

- Jeg er glad for at kunne sige, at vi nu er nået til enighed med alle fire af piloternes fagforeninger for SAS Scandinavia, og at strejken er afsluttet.

- Endelig kan vi vende tilbage til normal drift og flyve vores kunder på deres længe ventede sommerferie, udtale Anko van der Werff, der er topchef i SAS i pressemeddelelsen.

Han beklager desuden, at mange passagerer har været ramt af strejken.

SAS og piloternes fagforeninger er blevet enige om en ny overenskomst, der gælder de næste fem og et halvt år.

Den er ifølge pressemeddelelsen et centralt element i SAS' redningsplan, der hedder SAS Forward. I pressemeddelelsen lyder det, at overenskomsten giver "den stabilitet og forudsigelighed, der kræves af potentielle investorer".

Aftalen mellem SAS og piloterne skal formelt godkendes af medlemmerne af de fire fagforeninger.

En del af baggrunden for konflikten mellem SAS og piloterne var, at SAS under coronapandemien måtte opsige omkring halvdelen af piloterne.

Der var dog en aftale om genansættelse, når der igen blev brug for dem.

Piloterne har blandt andet utilfredse med, at SAS ansætter nye piloter på overenskomster med andre vilkår i de to datterselskaber SAS Link og SAS Connect end i SAS Scandinavia.

Dansk Pilotforenings næstformand, Søren Saysette-Rasmussen, kan dog oplyse til Ritzau, at SAS er gået med til at genansætte de opsagte piloter i SAS Scandinavia.

I pressemeddelelsen fremgår det, at strejkens omkostninger for SAS forventes at overstige 1,5 milliarder svenske kroner - svarende til lidt over en milliard danske kroner.

I løbet af de 15 dage, som strejken har varet, er omkring 380.000 passagerer blevet påvirket af omkring 3700 aflyste fly.

Mandag aften oplyste SAS' bestyrelsesformand, Carsten Dilling, at der var indgået en aftale med piloterne, men SAS afviste det kort efter i en pressemeddelelse.

Men nu har luftfartsselskabet altså bekræftet, at en aftale er indgået.

