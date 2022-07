SAS-topchef: Forhandlingerne med piloter er endt med strejke

Forhandlingerne mellem SAS og selskabets piloter er løbet ud i sandet, og dermed går piloterne i strejke. Det bekræfter SAS og piloterne mandag.

De omkring 1000 SAS-piloter fra Danmark, Norge og Sverige, som er samlet i SAS Pilot Group, varslede oprindeligt en strejke fra 29. juni.

Forhandlinger i mæglingsinstitutioner i Norge, Sverige og Danmark førte dog til to udskydelser. Den seneste frist var mandag middag. Men her var parterne ikke nået til enighed, og dermed er strejken en realitet.

Nyheden blev ifølge flere medier overbragt til pressen af SAS' topchef Anko van der Werff.

- Vi har netop været igennem en forfærdelig pandemi, siger van der Werff ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

- Vi har modtaget mange penge fra skatteyderne, og det er derfor skammeligt, at dette er måden, hvorpå piloterne betaler tilbage for generøsiteten og tålmodigheden, som alle har haft med selskabet i løbet af denne tid.

Piloterne mener imidlertid, at de har forsøgt at møde SAS' mål. De har til gengæld haft en oplevelse af, at SAS hele tiden øgede sine krav, fortæller Dansk Pilotforenings formand, Henrik Thyregod, til TV 2.

- Da vi klokken 12 gav dem et tilbud, der matchede det, de bad om, så sagde de, at der var lige en ting mere, de havde brug for, siger han til TV 2.

- Når vi tilbyder SAS, det de bad om, og de så bare flytter målet, så føler jeg ikke, at der var noget, vi kunne gøre.

Dansk Pilotforening er den danske part af SAS Pilot Group, der også repræsenterer svenske og norske forbund.

Strejken er en udløber af, at SAS og piloterne i SAS Pilot Group ikke kunne blive enige om en ny overenskomst, da den eksisterende udløb 1. april.

SAS Pilot Group repræsenterer piloterne i hovedselskabet SAS Scandinavian. Men der er også to mindre datterselskaber SAS Connect og SAS Link. Her er piloterne repræsenteret af Flyvebranchens Personale Union.

Her bliver piloterne ikke påvirket og vil fortsætte med at flyve. Der er dog tale om et langt mindre antal piloter.

Strejke vil derfor sandsynligvis betyde, at en stor del af SAS' afgange aflyses, indtil en løsning findes. Præcist hvilke fly og hvor mange er uklart, men det vil påvirke omkring 30.000 rejsende per dag ifølge SAS.

Fly, der drives af SAS Link og SAS Connect eller af en underleverandør, vil stadig flyve.

På SAS' hjemmeside kan man se en oversigt over, hvilke afgange der drives af SAS Link, SAS Connect eller en af underleverandørerne og derfor stadig afgår.

Sideløbende med strejken skal SAS forsøge at finde en investor, der vil skyde nye penge i selskabet.

/ritzau/