Satser millioner på kæmpe kyllingefarm

Flemming Nielsen (tv.), Jonas Mikkelsen (th.) og Morten Jensen (ikke på fotoet) ejer virksomheden Hørsted Agro A/S. De indviede i november to nye stalde med plads til 55.000 kyllinger. Det er en fordobling af produktionen. Udvidelsen sker til trods for, at det i øjeblikket er svært at afsætte kyllinger. Foto: Bo Lehm